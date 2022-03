Estados Unidos presiona para que China no respalde a Rusia en Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El “cara a cara” que mantuvieron ayer viernes los presidentes Joe Biden y Xi Jinping fue la primera conversación entre ambos sobre la guerra en Ucrania. El objetivo de Biden era uno: asegurarse de que China no ayudaría a Rusia.

La reunión virtual entre los líderes de las dos grandes potencias mostró la distancia existente entre Washington y Pekín, con dos comunicados con pocos puntos en común. En resumen: Estados Unidos no obtuvo garantías de que Chino no vaya a apoyar a Rusia. Al menos eso surgió de lo que declararon ambos gobiernos.



De acuerdo con la nota de la Casa Blanca, Biden describió ante Xi “las implicaciones y consecuencias si China ofrece apoyo material a Rusia” mientras ataca a Ucrania.



Asimismo, Biden “detalló los esfuerzos de Washington y sus aliados para prevenir y luego responder a la invasión a Ucrania (iniciada el pasado 24 de febrero), incluida la imposición de sanciones a Rusia”.

El presidente Biden subrayó “su respaldo a una resolución diplomática” a la guerra, que ha provocado ya más de 3 millones de refugiados que han salido de Ucrania escapando de los bombardeos rusos.



Biden habló con Xi desde la “Situation Room”, una sala ultrasegura de la Casa Blanca desde donde Estados Unidos lleva a cabo las operaciones más arriesgadas y las negociaciones más difíciles.



“Ahora vamos a estar pendientes de las acciones” de China, dijo Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca.



El comunicado de la Casa Blanca tardó casi cuatro horas desde que terminó la reunión. Tiempo que China aprovechó para a dar su versión de la conversación sobre la “crisis” o la “situación” en Ucrania, sin mencionar nunca una guerra.

La versión china indicó que Xi instó a ambas potencias a trabajar conjuntamente. “Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como las dos principales economías del mundo, no solo debemos avanzar nuestras relaciones por la senda correcta, sino también compartir nuestra responsabilidad internacional y trabajar por la paz y la estabilidad mundial”, de acuerdo con una transcripción de la agencia oficial china.



En este sentido, Xi recalcó a Biden que la paz y el desarrollo se enfrentan a “serios desafíos” y el escenario mundial ha cambiado desde su última conversación, el 16 de noviembre de 2021.



“Los hechos muestran de nuevo que los países no deberían llegar al extremo de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no le interesan a nadie, y lo que más debería atesorar la comunidad internacional es la paz y la seguridad”, añadió el mandatario chino.



China, retomando un planteo de Putin, pidió a Estados Unidos y a la OTAN que mantengan un “diálogo” con Rusia sobre las “preocupaciones de seguridad” de Moscú.

El comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de China también llama en términos vagos a los “grandes países” a “respetarse los unos a los otros” y advierte, de una forma muy general, contra cualquier tipo de “sanciones amplias e indiscriminadas” que podrían “paralizar una economía mundial que ya tiene problemas y causar pérdidas irreparables”.



Poco después, en una llamada con periodistas para comentar la reunión entre Biden y Xi, una alta funcionaria de la Casa Blanca, que solicitó mantener el anonimato, aseguró que la conversación, de casi dos horas de duración, había sido “directa, sustantiva y detallada”, una forma diplomática de decir que no fue excesivamente cordial.



La funcionaria eludió informar acerca de si China había dado garantías de que no ofrecería ayuda militar o económica a Rusia en su invasión a Ucrania.



En el trasfondo está la supuesta petición a China por parte de Rusia de ayuda militar para invadir Ucrania, una solicitud publicada por medios estadounidenses y que Pekín ha calificado de “completamente falsa” y “pura desinformación”.



En una rueda de prensa ayer viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reiteró que Estados Unidos mantiene esa “preocupación” por lo que continuará la “vigilancia”.

La reunión de ayer entre Biden y Xi se produce menos de una semana después de la mantenida en Roma entre el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi.



Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, China ha declarado su apoyo a la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, pero ha evitado condenar a Rusia.

"Acercamiento"

Mientras Estados Unidos y China protagonizan su pulseada, Rusia y Ucrania siguen negociando un alto el fuego.



El jefe de la delegación rusa en las negociaciones constató un “acercamiento” de posturas sobre el estatuto de neutralidad de Ucrania.



“El tema del estatuto de neutralidad de Ucrania y su no pertenencia a la OTAN es uno de los puntos clave de las negociaciones, es el punto en el que las partes han acercado al máximo sus posiciones”, dijo Vladimir Medinski citado por las agencias rusas.



Sin embargo, señaló “matices” en las “garantías de seguridad” exigidas por Ucrania. “En lo que respecta a la desmilitarización, yo diría 50/50”, agregó.

Según Medinski, que dijo no poder revelar los detalles de las negociaciones, las delegaciones están “a medio camino” de un acuerdo sobre la cuestión.



Uno de los miembros de la delegación ucraniana, el consejero presidencial Mykhailo Podoliak, dijo en Twitter que las “declaraciones de la parte rusa son solo el inicio de sus exigencias”.



“Nuestra posición no ha cambiado: alto el fuego, retirada de las tropas (rusas) y fuertes garantías de seguridad con fórmulas concretas”, escribió.



Moscú exige para Ucrania un estatuto de neutralidad como el que tienen Suecia o Austria. También pide a Ucrania rechazar una adhesión a la OTAN, así como una desmilitarización y una “desnazificación” del país.

Cumbre del G7 el jueves 24 centrada en la guerra

Coincidirá con las reuniones de la OTAN y la Unión Europea

Los líderes del G7 se reunirán el próximo jueves en Bruselas para abordar la guerra en Ucrania, en una cumbre convocada por Alemania que coincidirá con las de la OTAN y la Unión Europea (UE), que también están previstas para la misma jornada.



Así lo aseguró este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al comentar en su rueda de prensa diaria los planes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que viajará el miércoles a Bruselas.



Después de participar el jueves en la cumbre de la OTAN y a continuación en la de la UE, Biden asistirá a la cumbre del G7 convocada por Alemania. En esa cita, Biden “seguirá conversando con sus aliados y socios sobre las consecuencias” que están “imponiendo a Rusia a raíz de su guerra por elección” en Ucrania, añadió Psaki.



El G7 -el grupo de naciones más industrializadas del mundo- está integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Canadá, Italia y Alemania.



El viaje a Bruselas de Biden marcará su tercera gira internacional desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2020.



Esta será la segunda vez que Biden asistirá presencialmente a una cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas, tras la celebrada el 14 de junio pasado y a la que llegó después de asistir a otra cumbre del G7 en Cornualles (suroeste de Inglaterra) del 11 al 13 del mismo mes.