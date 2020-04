Estados Unidos entró en su “semana pico de muertes”; proyectan unas 3.000 por día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos entró ayer lunes en la “semana pico de muertes”. En Nueva York, se preparan para hacer entierros temporales.



Los casos confirmados en Estados Unidos superaron los 336.000 el domingo, el país con más diagnósticos de coronavirus y donde las muertes son más de 10.000, por ahora menos que en Italia y España, los dos países más castigados de Europa.

“Va a haber un pico de hospitalizaciones y, desafortunadamente, la semana pico de la muerte”, dijo el almirante Brett Giroir, médico y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, al programa de televisión Good Morning America de ABC.



En Estados Unidos, está muriendo alrededor del doble de personas al día que en España e Italia, y los hospitales informan de una caótica escasez de camas, respiradores y equipo de protección.

Si bien la ciudad de Nueva York representa casi un tercio de las muertes por coronavirus en Estados Unidos, a más del 90% de los estadounidenses se les ha ordenado quedarse en casa.



Un modelo de la Universidad de Washington, uno de los varios citados por algunos funcionarios estatales, proyectó la necesidad máxima de camas de hospital para el 15 de abril y que las muertes diarias alcanzarían las 3.130, su punto máximo, el 16 de abril.



España vio caer sus muertes diarias desde el pico máximo del jueves de 950 a 637 ayer lunes, para un total de más de 13.000 muertes, mientras que Italia informó el domingo de 525 muertes, el reporte más bajo en más de dos semanas, para un total de más de 16.000.

Nueva York.

Las funerarias de Nueva York están desbordadas, los camiones refrigerados se estacionan frente a los hospitales para recibir cadáveres, y un concejal neoyorquino reveló un plan de emergencia para hacer entierros temporarios en un parque de la ciudad que ayer lunes registraba 3.485 muertos por el coronavirus.



Las imágenes son terribles: cuerpos cubiertos con sábanas blancas o lonas, transportados en camillas por empleados con vestimenta protectora hacia los camiones refrigerados, porque las morgues de los hospitales y las funerarias están desbordadas. Solo ayer lunes de mañana, en menos de una hora, la AFP constató que nueve cuerpos fueron cargados en camiones estacionados frente al hospital de Wyckoff, en Brooklyn.

La ciudad de Nueva York registra más de 72.000 casos de coronavirus y los muertos superan los 500 por día desde hace una semana -el sábado se alcanzó el récord de 630 en 24 horas-.



Las funerarias están tan sobrecargadas que un concejal de Nueva York evocó la posibilidad de proceder a entierros temporarios en un parque de la ciudad. “Pronto empezaremos los ‘entierros temporarios’. Esto será realizado probablemente utilizando un parque de Nueva York para los entierros (sí, han leído bien)”, tuiteó el concejal demócrata Mark Levine, que preside la comisión de salud de la Gran Manzana.



“Se cavarán trincheras para 10 ataúdes en fila. Se hará de una manera digna, ordenada y temporaria. Pero será duro de tragar para los neoyorquinos”, añadió.

“Quizás tengamos que enfrentar entierros temporarios”, dijo el alcalde Bill de Blasio, consultado al respecto. “Tendremos la capacidad de hacer entierros temporarios, eso es todo lo que voy a decir”, indicó. “No voy a entrar en detalles. No creo que sea bueno hablar de esto”.



“No estamos planificando actualmente utilizar parques locales como lugares de entierro”, sostuvo poco más tarde la portavoz del alcalde, Freddi Goldstein. “Estamos explorando el uso de Hart Island para entierros temporarios, si aumenta la necesidad”, añadió, refiriéndose a una pequeña isla de 1,6 km de largo frente al distrito del Bronx donde se entierra desde el siglo XIX a indigentes en fosas comunes.



El gobernador Andrew Cuomo dio no obstante una noticia esperanzadora ayer lunes: la cifra de muertos por el coronavirus se estabilizó en las últimas 48 horas, y aunque aún es muy elevada, está por debajo de los 600 muertos diarios. Sin embargo, ordenó la prolongación de las medidas de confinamiento hasta el 29 de abril. “Este no es el momento de ser laxos”, dijo.