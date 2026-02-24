Resultados del sorteo de Euromillones de este martes 24 de febrero de 2026: esta fue la combinación ganadora

Redacción El País

El último sorteo de Euromillones se realizó este martes 24 de febrero de 2026, como sucede cada martes y viernes a las 21:00 horas en París. De este, participan jugadores de nueve naciones europeas: España, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

La combinación ganadora en Euromillones de este martes 24 de febrero de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 10, 27, 40, 43, 47

: 10, 27, 40, 43, 47 Estrellas : 06 y 10

: 06 y 10 El Millón: ZCF96290

El bote ascendía a 142.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 4 premios de segunda categoría en Europa, siendo 2 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su valor era de 199.961,61 €.

Los premios de tercera categoría, que se obtienen acertando la combinación ganadora, eran de 31.156,22 €. En esta edición hubo 6 aciertos en Europa y 1 de ellos fueron en España.

En total, se entregaron 5.161.994 € en premios y hubo una recaudación de 10.323.988 € en España, correspondientes a las 4.692.722 apuestas realizadas.

Billetes de euros. Foto: Freepik

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones realizando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden seleccionar más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).

El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos, ya se consigue un premio, aunque cuantos más números sorteados coincidan con la apuesta, más considerable será su monto.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero de 2026 en su horario habitual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.