Enfrentados por los apagones

Miles de venezolanos se manifestaron ayer sábado divididos políticamente en las calles de Caracas y del interior del país para protestar contra los apagones que golpean a un país en crisis, después de una semana de cortes de luz del que los opositores acusan al gobierno y los chavistas al imperialismo estadounidense y los dirigentes de la oposición.

Las movilizaciones se desarrollaron pacíficamente aunque en horas de la mañana la Policía dispersó con gases lacrimógenos un par de manifestaciones antigubernamentales en el centro de Caracas, donde decenas de ciudadanos pedían la restitución del servicio eléctrico, cortado desde ayer en varias zonas del país.

Los detractores del gobierno de Nicolás Maduro organizaron decenas de protestas que fueron convocadas por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unas 60 naciones, para rechazar los cortes de electricidad que desde el 7 de marzo han paralizado el país por unos diez días.



Guaidó, ingeniero industrial de 35 años y presidente de la Asamblea Nacional -único órgano surgido de elecciones libres, en el que la oposición es mayoría- asistió a tres de esas actividades en las afueras de Caracas y aprovechó esos espacios para volver a llamar a los venezolanos a “armar un peo (protesta)” cada vez que se vivan cortes de electricidad y agua, como los ocurridos esta semana en todo el país.



“Vamos a organizar un ‘peo’ cada vez que sea necesario para exigir nuestros derechos, ya basta de burlas”, dijo.



También llamó a organizarse para expresar el descontento con el chavismo gobernante, al que volvió a responsabilizar de los problemas en la red eléctrica y en toda la economía del país, y dijo que el movimiento que encabeza está lejos de apagarse.

Acción.

“Por ahí hay algunos que andan diciendo que ya esto se apagó, no se rían. Lo único que se apagó es un régimen que dejó a oscuras las calles del país”, afirmó el político que desde que juró como mandatario interino en enero prometió trabajar por el cese de la usurpación que considera hace Maduro de la Presidencia.



Guaidó sostuvo que hoy hay en todo el país “cientos de puntos exigiendo sus derechos”, en alusión a las concentraciones de opositores en diferentes lugares con el fin de coordinar acciones.



“Aquí no estamos pidiendo paciencia, todo lo contrario, estamos pidiendo organización y acciones ya”, afirmó.



Las concentraciones de los grupos opositores se produjeron de manera simultánea a una marcha del chavismo en la que participaron miles de personas y que recorrió varias calles de Caracas. Siempre que la oposición realiza manifestaciones, el gobierno también mueve a sus partidarios.

Marcha: los cahvistas se movilizaron en zonas de Caracas. Foto: AFP

Advertencia de Rusia a EE.UU. Rusia defendió de nuevo ayer sábado la presencia de sus militares enviados en los últimos días a Venezuela, y recomendó a Washington dejar de “amenazar” al país.



“Nosotros le recomendamos a Estados Unidos dejar de amenazar a Venezuela, de asfixiar su economía y de empujarla hacia una guerra civil al violar abiertamente el derecho internacional”, indicó en un comunicado la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova.



“Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas venezolanas que coloquen los intereses de su patria por encima de sus propias ambiciones para dialogar”, agregó.



Estados Unidos advirtió el viernes a Rusia contra el despliegue de tropas en Venezuela en apoyo del presidente Nicolás Maduro, considerando esas acciones una “provocación” y reafirmando su determinación de defender sus intereses y los de “sus socios” en la región.

Alerta.

Los seguidores de Maduro caminaron desde el centro y oeste de la capital vistiendo el característico color rojo de la llamada revolución bolivariana en un ambiente festivo que incluyó bailes y distribución de agua potable en algunos casos.



El gobierno convocó a movilizaciones para expresar solidaridad al presidente Maduro y para condenar el sabotaje eléctrico que achacan a la oposición y a la Administración de Estados Unidos.



Maduro no asistió al acto principal que estuvo encabezado por dirigentes chavistas y fue cerrado por el presidente de la Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, quien afirmó que la oposición no ha podido y no podrá sacar al gobernante del poder.



“Hoy más que nunca debemos estar alertas, hoy más que nunca debemos estar unidos como hermanos”, exhortó Cabello.



El dirigente de Partido Socialista (PSUV) pidió a los chavistas buscar a los que están “confundidos”.



“Busquemos a los que están confundidos, a los que andan por allí diciendo que con la derecha se puede conversar (...) que lo mejor es hacer elecciones para que haya tranquilidad, elecciones se hicieron aquí el 20 de mayo y ganó Nicolás Maduro”, afirmó.



Poco antes de decir esto, el propio Cabello dijo a periodistas que “con gente de la oposición hay reuniones todos los días !claro! porque no todos los sectores de la oposición andan con la locura y muchos de esos que andan en su locura divididos, de esos mismos grupos, también andan pidiendo hablar”.



Cabello también se refirió a los apagones y dijo que los que están detrás son enemigos del pueblo.



“Quien llama a asesinar al pueblo, quien llama a masacrar al pueblo, quien ordena que le corten la luz (...) a la hora de un conflicto es enemigo del pueblo y el pueblo sabe lo que tiene que hacer”, manifestó.