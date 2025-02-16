El papa asistió a la misa dominical desde el hospital, sin poder pronunciar su tradicional oración del Ángelus

AFP

El papa Francisco, ingresado desde el viernes por una bronquitis, asistió el domingo a la misa en el hospital, sin poder pronunciar su tradicional oración del Ángelus desde el balcón de la plaza San Pedro, anunció el Vaticano.

El estado clínico de pontífice argentino de 88 años, es “estable”, anunció el Vaticano al final de la tarde de ayer. “Recibió la eucaristía esta mañana y vio la misa por televisión. En la tarde, alternó la lectura y el reposo”, agregó.

Francisco, que en los últimos años mostró una salud deteriorada, fue ingresado en el hospital policlínico Agostino Gemelli de Roma con bronquitis, uno de varios episodios de esta afección o de gripe que ha padecido en inviernos pasados.

Papa Francisco. Foto: Filippo Monteforte/AFP.

El Vaticano informó el sábado que los exámenes médicos mostraron “una infección en las vías respiratorias” y que los médicos prescribieron a Francisco “reposo absoluto”, aunque las pruebas indicaron algunas mejoras en su estado.

El papa no pudo asistir a la misa del domingo en la Basílica de San Pedro ni dirigir la oración semanal del Ángelus, y envió un mensaje disculpándose a un grupo de artistas y otras personalidades del ámbito cultural con las que debía reunirse.

“Me hubiese gustado estar entre ustedes pero, como sabrán, estoy aquí en el hospital Gemelli porque todavía necesito tratar mi bronquitis”, escribió.

Durante la misa, que suele presidir el papa, el cardenal José Tolentino de Mendonca leyó la homilía de Francisco. “Vivimos en una época en que se levantan nuevos muros, en que las diferencias se convierten en pretexto para la división, en lugar de ser una oportunidad para el enriquecimiento mutuo”, dijo el cardenal. “Pero ustedes, hombres y mujeres del mundo de la cultura, están llamados a construir puentes”, leyó.