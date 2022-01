La economía mundial calibra los estragos del tsunami de casos del covid-19

Casi dos años después del tsunami causado en la economía internacional por la aparición del nuevo coronavirus, expertos de todo el mundo tratan de calibrar el impacto del incremento de contagios de ómicron tras la tambaleante recuperación de 2021.

¿Está amenazado el crecimiento mundial? La magnitud del daño económico de la nueva variante es incierto, pero el crecimiento se podría resentir tanto de las restricciones sanitarias como por los estragos causados por la contagiosa ómicron en las plantillas de las empresas.



La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alertó a principios de diciembre de una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento mundial, actualmente situadas en 5,9% en 2021 y 4,9% en 2022. Este cambio podría comunicarse hacia finales de enero.

En Estados Unidos, “ómicron ya causa daño”, constata el economista jefe de la agencia de calificación Moody’s, Mark Zandi, que estima un crecimiento del 2,2% en el primer trimestre en ese país, contra 5,2% antes del impacto de ómicron. Estas perturbaciones deberían disiparse a partir del segundo trimestre, afirma.



En la eurozona, Andrew Kenningham, economista jefe para Europa del gabinete Capital Economics, estima que restricciones como los confinamientos aplicados en Países Bajos o Austria provocarán una desaceleración en el primer trimestre, seguidos de un repunte si el pico epidémico se alcanza en enero. “Cada ola provoca menos daño al sistema de sanidad y a la economía que la precedente”, resume Zandi.

La incertidumbre es mayor en los países emergentes, con menos cobertura de vacunación, y en China, que sigue aplicando draconianas restricciones en base a su estrategia de “COVID cero”.

Sectores.

Miles de vuelos anulados durante las fiestas, cruceros desviados o suspendidos, hundimiento de las reservas de hotel... ómicron ha dificultado la esperada recuperación del sector de viajes, especialmente castigado por la pandemia. La industria del ocio teme también que la explosión de casos desanime a los clientes de casinos, teatros o cines.



Pero en las bolsas mundiales, estos sectores van viento en popa desde hace semanas. “El mercado parece proyectarse en el después de ómicron”, explica Alexandre Baradez, analista de la sociedad de inversión IG France.



Desde el 20 de diciembre, la acción de la empresa de cruceros Carnival se revalorizó casi un 20%, la de Air France un 15% y la del fabricante de motores y materiales de obra Caterpillar, casi un 25%. Estos valores, que dependen fuertemente de la coyuntura, ilustran la esperanza de una inminente normalización económica.

Inflación.

Antes de ómicron, la inflación en Estados Unidos y la eurozona estaba en su nivel más alto en décadas. Y este fenómeno podría acelerarse.



“La gente que se queda en casa debido a la variante es más proclive a gastar su dinero en bienes de consumo, antes que en servicios como restaurantes y el ocio presencial”, señala Jack Kleinhenz, economista jefe de la federación estadounidense de comerciantes NRF.

Las cadenas mundiales de suministro están ya sobrecargadas, lo que provoca escasez de materiales y materias primas. Un aumento de la demanda podría encarecer todavía más los precios. Ese es el escenario temido por la Reserva Federal de EE.UU., que prevé adelantar su calendario para subir las tasas, según su última reunión.



En otras economías, como en Brasil o Nigeria, las familias ven cómo cae su capacidad adquisitiva por una inflación de dos dígitos, y la economía británica está al borde de la contracción, según las cámaras de comercio del país.

Ayudas.

Los programas masivos de ayuda a las empresas en la primavera boreal de 2020, que agravaron en 226 billones de dólares la deuda mundial el año anterior según el FMI, parecen cosa del pasado. “El recurso a programas como el desempleo parcial tenía sentido en un momento en que la incertidumbre era total y toda la industria estaba paralizada”, considera Niclas Poitiers, investigador del Instituto Bruegel.



Pero el planeta ha aprendido a convivir con el covid-19 y “ahora hablamos de poner en marcha programas de ayuda más estructurales como el Build Back Better (que prevé reformas sociales y ambientales en Estados Unidos) o el Next Generation”, el plan de transición ecológica y digital de la Unión Europea, añade. Pero todavía hay ayudas centradas en los sectores más castigados, como los programas francés o británico para el turismo, la hotelería y la restauración.

Brasil.

El ahorro de los brasileños, tras haber alcanzado en 2020 una captación récord por las incertidumbres generadas por la pandemia, registró en 2021 su primer saldo negativo de los últimos cinco años, al parecer por la necesidad de compensar la pérdida de la renta, informó el Banco Central.



El valor retirado por los brasileños de sus cuentas de ahorros el año pasado superó en 35.497 millones de reales (unos 6.337,5 millones de dólares) el depositado en las mismas cuentas, de acuerdo con los datos divulgados por el organismo emisor. Se trata del primer resultado anual negativo desde 2016, cuando los retiros superaron los depósitos en las cuentas de ahorros en 40.700 millones de reales (unos 7.267,9 millones de dólares).

El valor líquido retirado en 2021 de la aplicación financiera más popular y segura de Brasil (pese a ser la menos rentable) es el tercero mayor en un año desde que el indicador comenzó a ser medido en 1995.



El saldo líquido negativo de 2021 tan sólo es superado por los de 2015 y 2016, años en que el país sufrió la mayor retracción económica de su historia y los brasileños tuvieron que gastar sus ahorros por la falta de renta. (Con información de AFP y EFE)

Brasil: muerte por ómicron



Brasil reportó ayer jueves su primera víctima fatal por ómicron, un anciano residente en un municipio del centro del país que, pese a contar con las tres dosis de la vacuna, no consiguió vencer a la nueva variante, informaron fuentes oficiales.



El hombre de 68 años, que también puede ser la primera víctima de la nueva variante del coronavirus en Latinoamérica ya que hasta ahora ningún otro país ha notificado datos de muertes por ómicron, falleció en Aparecida de Goiania, en el estado de Goiás (centro de Brasil). De acuerdo con la alcaldía del municipio, la víctima había recibido las dos dosis reglamentarias y una tercera de refuerzo, pero padecía hipertensión arterial y enfermedad pulmonar crónica. “Desafortunadamente, no resistió. Una vida perdida entre miles salvadas por la inmunización”, dijo el secretario de salud del municipio, Alessandro Magalhaes.



La confirmación de la primera muerte por la ómicron en Brasil ocurre diez días después de que se hubiera declarado la transmisión comunitaria en la ciudad.



Pese a que la vacunación ayuda a prevenir el agravamiento de los casos, a evitar hospitalizaciones y a disminuir los riesgos de muerte por la enfermedad y sus variantes, los expertos han señalado reiteradamente que la inmunización no garantiza el contagio o recontagio del virus. Hasta el momento, Brasil acumula 265 casos confirmados por la nueva variante y 520 más en fase de análisis, según el Ministerio de Salud de ese país. EFE