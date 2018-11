Quién es Dmitri Rybolovlev, el empresario multimillonario acusado de corrupción

Dmitri Rybolovlev es un empresario multimillonario ruso de 51 años que preside el club francés de fútbol AS Mónaco desde que lo compró en 2011. Tras realizar varias donaciones de importantes sumas de dinero fue calificado como filántropo y Forbes lo tiene en su registro como uno de los hombres más ricos del mundo.



Dentro de sus compras más destacadas está la de una mansión en Palm Beach que adquirió en 2008. Esta casa era propiedad del ahora presidente Donald Trump, lo que tiempo después fortaleció los rumores de que el mandatario mantiene "conexiones rusas", indicó The New York Times.



Rybolovlev estuvo casado durante 24 años con Elena Rybolovleva y su separación -efectuada en 2014- fue catalogada como "el divorcio más caro de la historia". En un principio se había pactado que el magnate ruso debía pagar US$ 4.500 millones, si bien tras una apelación se llegó a un acuerdo y el pago consistió en cerca de US$ 600 millones.

El caso tomó notoriedad pública no solo por los involucrados y las altas sumas de dinero que se manejaban, sino porque el presidente del Mónaco vendió la única obra del pintor Leonardo da Vinci que seguía en manos privadas para pagar a su exesposa.



Además de esta pintura, en su haber aparecieron numerosas obras de arte que fueron descubiertas luego de que se viera involucrado en los Panama Papers, informó Clarín.

De este matrimonio nacieron dos hijas, Anna Rybolovleva y Ekaterina Rybolovleva. Esta última está casada desde el año 2015 con el empresario uruguayo Juan Sartori, quien este lunes volvió al país y será candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional.

Maison de L'Amitie que fue comprada a Donald Trump. Foto: Wikipedia

El casamiento fue celebrado en la isla griega de Skorpios, propiedad de la familia Rybolovlev, desde que la nieta del magnate griego Aristóteles Onasis se la vendiera a Dmitri en una cifra que nunca trascendió.



Además el millonario adquirió dos aviones transoceánicos, un yate de grandes dimensiones y 37 obras de arte de artistas de renombre como Picasso, Monet, Modigliani, Rothko y otros, por un precio superior a los 2.000 millones de euros. A su vez, al llegar a Mónaco adquirió un dúplex de 1.600 metros por el que pagó 280 millones de euros.

Estas compras serían parte de una complicada red de sociedades en paraísos fiscales realizada con el fin de poner su patrimonio lejos del alcance de la justicia, en especial la estadounidense, informó El Mundo.

Hace pocos meses el nombre del millonario ruso apareció en la prensa debido a que había generado cierta desconfianza en Mónaco y se investigaba si el año pasado Rybolovlev había usado lujosos beneficios y pases de fútbol para reclutar a oficiales de la ley de Mónaco como aliados.



En 2017 El Mundo publicó una nota en la que da detalles de cómo el magnate ruso estafó a Alberto de Mónaco, príncipe de ese país. En menos de cuatro años, Rybolovlev organizó "una trama corrupta" que incluía bancos, policías, jueces y al propio ministro de Justicia monegasco, indicó el medio español.



Este martes la policía lo detuvo y registró su domicilio en el Principado a petición de un juez monegasco, en el marco de una investigación por corrupción, informó el diario francés "Le Monde".