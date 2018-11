Llegó Sartori y será el precandidato más joven

El vuelo privado aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco. Unos minutos en la sala vip, algunas indicaciones de su asesor de prensa y a enfrentar a los medios. "Vengo a dar la cara", dijo ayer el empresario Juan Sartori. "A aclarar muchas cosas que se han hablado", agregó. El joven millonario pretende lanzar su precandidatura a la Presidencia de la República por el Partido Nacional y con solo el trascendido de su intención ya despertó la irritación de alguna fracción de los blancos.

Ayer Sartori declaró a los periodistas que "ni confirma ni descarta" la posibilidad. Que esperará varias reuniones programadas para esta semana, analizar la realidad uruguaya al detalle y terminar de decidir si lanzará su campaña.

Si bien se esperaba la confirmación de su precandidatura, Sartori optó ayer por dejar un espacio de incógnita.

Sin embargo, en su entorno más cercano, y dentro de su grupo de asesores dan por hecho que el joven empresario entrará a tallar en política para las elecciones de 2019. De esa forma lo confirmaron a El País tres figuras que trabajan con él.

Cuando confirme su postulación —como así lo dan por hecho en su círculo intimo— Sartori se convertirá en el aspirante a la Presidencia de la república más joven dentro del Partido Nacional, pero incluso también entre todas las opciones que los uruguayos tendrán para elegir.

El joven empresario cumplirá 38 años en febrero. Entre las opciones blancas el más veterano es Enrique Antía quien el 30 de noviembre cumplirá 69 años. Con 62 está Jorge Larrañaga y luego Carlos Iafigliola que tiene 55 años. Finalmente Luis Lacalle Pou y Verónica Alonso tienen 45 años.

Sartori fue conocido en Uruguay por su empresa agrícola UAG, que llegó a tener el 1% de las tierras del país; siendo así la firma con más tierras del Uruguay. En su estrategia de expansión y diversificación de rubros, la empresa ha tenido dificultades financieras. Actualmente mantiene deudas con el Banco República con quien inició un plan de refinanciación.

"Me llamó la atención que se use cualquier rumor político para atacar a una empresa que es muy importante y que yo apoyo muchísimo", dijo ayer en la puerta de la sala vip del aeropuerto.

"Me llamó la atención también la cantidad de ataques y críticas de muchos dirigentes políticos ante algo que todavía no confirmé", agregó.

En ese sentido, admitió que estudiará la idea de lanzarse. "No creo que la política tenga dueño en Uruguay", dijo y aclaró que se siente profundamente blanco.

"Me voy a reunir con todas las personas que tenga tiempo, incluso con los que algunos llaman detractores o que no me conocen bien. Es de público conocimiento que en todos los lugares donde estuve dejé la imagen de Uruguay bien en alto y voy a seguir haciéndolo", dijo e insistió con que aún no resolvió si será o no candidato.

"Hasta ahora soy un uruguayo con mucho amor por mi país y que tiene ganas de estudiar qué es lo que está pasando", enfatizó Sartori.

Para que el Directorio del Partido Nacional lo habilite tiene que entrar al órgano con una agrupación de alcance nacional. Esa será "Todo por el pueblo" del dirigente blanco Alem García que la fundó en 1997 luego de alejarse del Movimiento Nacional de Rocha.

El empresario que ya es dueño del equipo de fútbol ingles Sunderland, que es accionista del portal web Ecos, y que negocia la compra de una radio uruguaya y un cuadro de fútbol de la liga local, apuesta a su nueva aventura: mezclarse entre los políticos tradicionales como un joven y novato jugador.

"Si tenemos que hablar de probabilidades estamos en un 94% de confirmarse la candidatura. Va a ser una figura interesante en la interna blanca", dijo a El país uno de sus asesores.

De esta manera, uno de los partidos políticos con chances a ganar el próximo gobierno tendrá la interna con más candidatos de su historia, y será en la elección de 2019 el partido con más opciones.

Según todas las encuestas de opinión pública la interna blanca esta polarizada entre Lacalle Pou —quien lidera— y Larrañaga. Luego aparece Alonso y otros candidatos acumulan un 4% aproximadamente, según la encuesta que se mire.