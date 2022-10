Dimiten los ministros de Desarrollo Social y de Trabajo en Argentina; Fernández busca reemplazos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aceptó las renuncias de los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Trabajo, Claudio Moroni. Fuentes oficiales confirmaron a La Nación la novedad (a la que solo le faltaba la fecha) y añadieron que resta que este lunes se anuncien los reemplazos. Fernández hará una reformulación del Gabinete porque el viernes presentó su renuncia indeclinable la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en disidencia con el operativo de desalojo en Villa Mascardi.

De esta manera, el presidente tendrá que definir tres nombres. Dos de ellos para reemplazar a funcionarios que lo acompañaron desde el inicio de su gestión: Gómez Alcorta y Moroni. Ahora, solo un puñado de miembros del Gabinete permanecen en funciones desde que Fernández desembarcó en Balcarce 50: el ministro de Turismo, Matías Lammens; el de Ambiente, Juan Cabandié; y Santiago Cafiero, que sin embargo pasó de la Jefatura de Gabinete a la Cancillería.

El caso de Moroni

Tras la partida de Gómez Alcorta entre tensiones con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández -que esta mañana salió a responder las críticas internas-, Moroni se irá del Ejecutivo, como adelantó La Nación este domingo. Desde su cartera alegan que “hace mucho” el funcionario había transmitido la voluntad de dejar su cargo y que su salida se precipitó con la decisión de la ministra de las Mujeres. “Estuvo consensuado, no es una decisión unilateral, Claudio se iba a quedar hasta que el Presidente lo disponga, lo hablaron entre ellos”, manifestó una fuente.



El titular de Trabajo nunca convenció al kirchnerismo y fue incluido en la lista de “funcionarios que no funcionan” a los que alguna vez refirió Cristina Kirchner. Incluso, en una de las últimas arremetidas, esta semana el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, habló de un “déficit de gestión” de Moroni y criticó la forma en que el ministro afrontó el conflicto del neumático. Sin embargo, su salida no está relacionada con eso y fue meditada en privado con su familia.



Entre los nombres que se barajan para sucederlo está el de Carlos Tomada, que ya cumplió ese rol junto a Néstor y Cristina Kirchner; y el de Sergio Palazzo, el diputado oficialista que es secretario general de La Bancaria.

Zabaleta vuelve a Hurlingham

En tanto, desde altas esferas de la cartera que conducía Zabaleta también se conocía puertas adentro que desde hace tiempo el ministro de Desarrollo Social tenía intenciones de volver a la intendencia de Hurlingham para ir por la reelección el año próximo y que esperaba el aval del Presidente para hacerlo. Según pudo reconstruir La Nación, su renuncia estaba presentada hace 60 días. En su distrito del conurbano enfrenta un desafío interno con dirigentes de La Cámpora.



Un secretario de esta área supuso ante este medio que el cambio en la cúpula de Desarrollo Social no implicará una modificación en el curso que imprimió Zabaleta, un ministro que tuvo que enfrentar reiteradas y masivas protestas de las organizaciones sociales de izquierda, incluso en los momentos más álgidos de pandemia. “No hay condiciones para una gran transformación”, intentó explicar.



En las últimas horas trascendió que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz -que tiene terminal en el Presidente- podría asumir el poder en este ministerio, con un fuerte loteo en sus filas.

La salida de Gómez Alcorta, entre fricciones con Aníbal Fernández

Esos dos cambios se sumarán al reemplazo de Gómez Alcorta, que dio un portazo el jueves en rechazo a los operativos de las fuerzas federales -comandadas por Aníbal Fernández- para desalojar las usurpaciones mapuches en la Patagonia y quien también, como Moroni, acompañaba al primer mandatario desde 2019.



A través de una carta, la entonces ministra dijo que salía del Gobierno porque las detenciones de mujeres y niños en Río Negro le resultaban “incompatibles” con los “valores” que ella defiende. En esa misiva fue letal: habló de “violaciones evidentes a los Derechos Humanos”.



En cuanto al recambio, corrió con fuerza el sábado la versión de que el Presidente podría ubicar al frente del ministerio a la portavoz Gabriela Cerrutti, algo que habría perdido peso en las últimas horas. Consultada por La Nación, Cerrutti dijo que “no hay nada de eso” y que “las decisiones que tome el Presidente se conocerán el lunes”.



El viernes, en tanto, se pensó que frente al área podía asumir María Cristina “Marita” Perceval. Actual funcionaria del ministerio y de muy buena sintonía con el kirchnerismo, Perceval habría sido recomendada para sucederla por Gómez Alcorta al Presidente en Olivos, el jueves pasado.