Diez datos sobre la desigualdad detrás del estallido social en Chile

El estallido social en Chile ha mostrado al mundo el descontento de un amplio sector de la población con la desigualdad económica, la desconfianza hacia los políticos y el pedido por una mayor justicia social.

La desigualdad tiene en Chile múltiples caras. La concentración de la riqueza, sueldos bajos y pensiones bajas, medicamentos costosos y universidades públicas caras.

Estos son diez datos que ilustran la inequidad y dan contexto al enojo de miles de ciudadanos que desde hace casi veinte días salen a la calle para mostrar su descontento con el modelo político, económico y social.

1 El 1% de los chiles tiene el 26,5% de la

Según el Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2018, el 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza en Chile.



Y el 50% de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1% de la riqueza total del país.



2 El 53% de los trabajadores gana menos de US$ 540

Un informe de la Fundación Sol publicado en agosto pasado reveló además que 7 de cada 10 trabajadores reciben un sueldo líquido inferior a 550.000 pesos (unos US$ 745).



Solo el 6,1 % de los empleados chilenos gana más de US$ 2.050 mensuales.



3 El salario de los parlamentarios equivale a 31 sueldos mínimos

El sueldo bruto de los diputados y senadores chilenos asciende a 9,3 millones de pesos al mes (unos US$ 12.600), mientras que el salario mínimo es de 301.000 pesos (unos US$ 414).



El presidente Sebastián Piñera anunció pocos días atrás que bajará los sueldos de los congresistas y en el Parlamento se está discutiendo el tema, aunque no hay acuerdo sobre el porcentaje de la rebaja.



4 El 26% de los chilenos son morosos

Más de 4,6 millones de chilenos, cerca del 26% de la población adulta, tenían deudas crediticias vencidas en el primer semestre de este año, según un informe de la Universidad San Sebastián y la empresa Equifax.



El valor promedio de la mora es de 1,7 millones de pesos (unos US$ 2.300), y la mayoría de los morosos (41%) contrajo la deuda con tiendas del comercio minorista.



Según el informe, el 73,7% de los morosos ha permanecido en esa condición durante los últimos doce meses.



5 Deudas de los hogares equivales casi al 75% de sus ingresos

Según el Banco Central, la deuda de los hogares chilenos alcanzó en el primer semestre de 2019 un máximo histórico y ya representa el 73,5% del ingreso disponible de las familias.



Esto se explica, en parte, por el incremento de los créditos hipotecarios como consecuencia de las bajas tasas de interés.

6 Pensiones inferiores a US$ 205 al mes

Al cierre de 2018, la mitad de los casi 700.000 jubilados chilenos que recibieron una pensión de vejez por edad -la modalidad más común- obtuvieron menos de 151.000 pesos mensuales (unos US$ 205), según un estudio de la Fundación Sol.



Incluso en el tramo de personas que cotizaron en el sistema previsional entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor a US$ 400, por debajo del sueldo mínimo actual.

7 Las administradoras de pensiones suben un 70% sus beneficios

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas en las que los trabajadores en Chile cotizan el 10% de sus sueldos, aumentaron sus beneficios un 70% entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo de 2018.



Las seis AFP que operan en el sistema indicaron que sus utilidades llegaron en septiembre pasado a los US$ 551 millones, mientras que los ingresos alcanzaron a US$ 849 millones, un 12,55% más que el año pasado.



Las AFP obtienen cada año millonarias ganancias con las inversiones que realizan con las cotizaciones de los trabajadores, aunque luego entregan pensiones muy bajas a los jubilados.



8 US$ 7.654, el precio anual de las universidades públicas

Chile se ubica entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene los aranceles más caros en las carreras universitarias, con US$ 7.654 anuales de promedio, solo por detrás de las universidades públicas de Estados Unidos.



Un informe de la OCDE con cifras del año 2017 mostró que el porcentaje de alumnos matriculados en instituciones públicas de educación superior en Chile solo llega al 15%, mientras que el promedio de los países de ese organismo es de 68%.



9 Medicamentos originales valen US$ 28,9, los más caros de la región

El precio promedio de los medicamentos originales (que tienen la patente comercial del principio activo) alcanza en Chile los US$ 28,5, el más elevado de la región.



Un estudio de la consultora estadounidense IMS Health (IQVIA) publicado en 2017 indicó, sin embargo, que los medicamentos genéricos son más económicos que en otros países latinoamericanos.

10 El 80% de la población está afiliada al sistema público de salud

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cubre el grueso de la población, mientras que menos del 20 %, los sectores de mayores ingresos, está inscrito en el sistema privado, operado por las Instituciones de Salud Previsional.



La sanidad pública chilena tiene múltiples desafíos pendientes, como aumentar la cifra de hospitales y médicos especialistas, reducir las listas de espera y aumentar las coberturas.