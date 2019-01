Deserción peligrosa para Maduro: un juez a Estados Unidos

Un juez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela —de línea oficialista— se exilió en Estados Unidos y anunció que cooperará con las autoridades norteamericanas. Maduro "no se merece una segunda oportunidad por cuanto la elección en la que supuestamente salió electo no fue una elección libre, no fue una elección competitiva", declaró el juez Christian Zerpa al canal EVTV en la ciudad de Orlando, Florida.

Según el TSJ, Zerpa huyó de Venezuela para evadir una investigación por presuntos delitos sexuales. El TSJ aseguró que Zerpa era investigado formalmente desde el 23 de noviembre de 2018. La acusación, sin embargo, no se hizo pública hasta conocerse su deserción.

El juez, quien abandonó el fin de semana el país junto con su esposa y sus dos hijas, anunció que colaborará con las autoridades estadounidenses para develar supuestos casos de corrupción en el entorno de Maduro, y el control del TSJ por parte del régimen.

Según Zerpa, "hay personas vinculadas al entorno presidencial que están incursas en hechos de corrupción". Además, "buena parte de las decisiones (del TSJ) son instruidas desde (el palacio presidencial) Miraflores. Es un apéndice del Ejecutivo", añadió, indicando que decidió exiliarse porque temía por su vida.

Zerpa militó en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y está entre los venezolanos con sanciones financieras de Canadá. Fue designado por la antigua mayoría parlamentaria oficialista, en diciembre de 2015, pocos días antes de que la oposición asumiera el control de la cámara.

Maduro iniciará el jueves un nuevo mandato de seis años, tras reelegirse el pasado 20 de mayo en elecciones boicoteadas y denunciadas como un fraude por la oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El Grupo de Lima pidió a Maduro abstenerse de asumir y traspasar el poder al Parlamento hasta que se realicen nuevas elecciones.

Cuando se le preguntó por qué esperó tres años desde su nombramiento como juez para dejar Venezuela, Zerpa dijo que era porque ahora era "el momento en que menos sospechas despertaba".

Según señaló, Maduro le escogió para que "garantizara decisiones favorables al Gobierno" y fue Cilia Flores, esposa del mandatario, quien le comunicó que iba a ser magistrado.

Zerpa subrayó que se marchó de Venezuela porque no quería seguir prestándose a "lavar la cara al régimen" y seguir "avalando" a un Gobierno que solo ha traído "hambre, miseria y destrucción".

El magistrado hizo un "llamado a la reflexión" de sus compañeros en el TSJ, porque, según dijo, "no podemos seguir avalando lo que está pasando en Venezuela". A su juicio, hay muchas personas en las instituciones que piensan como él, pero hay "mucho miedo".

Zerpa manifestó su arrepentimiento por no haber sido "coherente" con los valores democráticos en los que se formó. "Es una cruz que cargaré para toda la vida", dijo.

Durante años, Zerpa fue una figura clave del régimen en el tribunal supremo. Según una sentencia disponible en la página de internet del TSJ, Zerpa firmó el falló en 2016 que despojó a la Asamblea Nacional de la mayoría de sus poderes.

Zerpa es el segundo magistrado que huye a Estados Unidos después que el exjuez Eladio Aponte lo hizo en el 2012. Aponte denunció que el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez manipuló decisiones judiciales.

Acuerdo de Pdvsa con republicano de Florida La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó un acuerdo con la estadounidense Erepla, una firma de energía poco conocida que es propiedad de un destacado republicano del estado de Florida, en busca de apoyo para incrementar la caída de la producción de crudo que agudiza la crisis en la nación petrolera.



Erepla Services LLC informó del acuerdo en un comunicado y adelantó que planea invertir unos 500 millones de dólares en la operación de tres campos petroleros en Venezuela. Los registros del estado de Delaware indican que esa compañía se registró hace dos meses. El contrato enfrenta importantes obstáculos, entre ellos conseguir una licencia especial de la administración del presidente Donald Trump bajo las sanciones que impuso al régimen de Nicolás Maduro que impiden a empresas estadounidenses dar financiamiento en cualquier pacto con entes estatales de ese país.



Pdvsa comenzó a gestionar convenios con empresas sin experiencia en el sector petrolero el año pasado cuando las compañías más conocidas en el área optaron por minimizar sus actividades en Venezuela. Harry Sargeant III, quien se desempeñó como presidente de finanzas del Partido Republicano de la Florida y actualmente dirige la empresa de comercio y transporte de asfalto Global Oil Management Group, es uno de los propietarios de Erepla.

Caída de exportación de petróleo a EE.UU. Las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos cayeron un 15% el año pasado, a su promedio anual más bajo en casi tres décadas, según datos de Refinitiv Eikon, ya que la rápida disminución de la producción y las sanciones siguieron afectando a las ventas. Los volúmenes de crudo enviados a Estados Unidos por parte de Pdvsa y sus empresas conjuntas cayeron a 500.013 barriles por día (bpd), un tercio menos que hace cinco años y el nivel más bajo desde 1989, según cifras de Refinitiv Eikon y la Administración de Información de Energía estadounidense. La falta de inversión, la mala administración y la huida de los trabajadores han llevado la producción de petróleo de Venezuela a su nivel más bajo en casi siete décadas.



Según datos de la junta directiva, liderada por militares, la producción cayó a un promedio de 1,516 millones de bpd desde enero hasta noviembre del año pasado, un desplome del 27% en comparación con los 2,072 millones de bpd de todo el año 2017, según cifras informadas oficialmente a la OPEP. Otras estimaciones son más bajas.



Estados Unidos es el mayor destino de exportación de crudo de Venezuela, por delante de India y China.

Cuatro historias de la crisis venezolana

Empleado del metro: "Bajé siete kilos"

Jairo Colmenares (33) tiene un salario de siete dólares. Le alcanzó para 12 huevos, medio kilo de papas y guayabas. En sus días libres como empleado del metro de Caracas se levanta tarde para ahorrarse una comida.

"He bajado siete kilos", afirma. La inflación en Venezuela trepará este año a 10.000.000%, según el FMI. Sus hijos de 10 y 11 años emigraron a Colombia junto con su madre. "No les puedo enviar ni para un refresco".

Salud: hasta el agua falta en los hospitales

En el Hospital Pérez Carreño, el más grande de Caracas, un hombre lleva largo rato en una camilla en el suelo sin ser atendido. Un cadáver cubierto con sábanas está a pocos metros. "Por falta de insumos o esperando turno quirúrgico todos los días mueren uno o dos pacientes", cuenta un médico residente.

La escasez de medicinas llega al 84%. El agua también escasea en 70% de los hospitales.

Diputada: "La dictadura de Maduro nos maniató"

El Parlamento, único poder que controla la oposición, sostiene que cuando Maduro se juramente pasará a ser un "usurpador".

Sin embargo, el Legislativo está amarrado. Todas sus decisiones son nulas tras ser declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y sus funciones fueron asumidas por la oficialista Asamblea Constituyente.

"La dictadura nos maniató", asegura la diputada Delsa Solórzano.

Migración: éxodo llegará a 5,3 millones este año

Los ancianos padres de Henry Peña lloran desconsolados al despedirlo en una terminal de buses de Caracas. El mecánico de 45 años volvió de Perú para llevarse a sus gemelas y dos nietos de dos y cuatro años. La familia se suma a los 2,3 millones de venezolanos que han migrado desde 2015. La ONU prevé que la cifra suba a 5,3 millones en 2019 ante el colapso de la economía local.