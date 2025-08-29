Desentierran y revelan contenido de cápsula del tiempo de los años 90 de la princesa Diana

Redacción El País

En el hospital infantil Great Ormond Street se abrió este jueves 27 de agosto una capsula del tiempo que la princesa Diana de Gales había enterrado 34 años atrás. La caja de madera con revestimiento de plomo fue colocada en 1991 en la entrada principal del edificio y los contenidos de la misma se decidieron a través de una competición en la que participaron niños de todo el Reino Unido.

Según recordó el hospital en su página web, los participantes tenían que sugerir ocho objetos que, según su opinión, representaban la vida en los años 90.

Este jueves se reveló que los niños eligieron una televisión de bolsillo, una calculadora alimentada a luz solar, una colección de monedas británicas, unas semillas de árbol en una botella, un "holograma" de un copo de nieve, un pasaporte europeo, un CD de la cantante Kylie Minogue y una hoja de papel reciclado.

Diana se transformó en la presidenta del hospital en el 1989, y visitaba con regularidad a los pacientes.

Contenido de la cápsula del tiempo enterrada por la princesa Diana. Foto: Great Ormond Street Hospital.

Jason Dawson, jerarca del hospital, explicó que se decidió abrir la cápsula del tiempo ahora para tomar las "esperanzas e inspiraciones del año 1991". "Fue muy conmovedor, es casi como conectar con los recuerdos de los objetos que fueron colocados por una generación pasada", sostuvo.

El proceso de remover la cápsula

Los encargados de remover la cápsula fueron personas que trabajan en el hospital: algunos nacieron en 1991, mientras que otros ya estaban trabajando allí ese año. En esta última categoría cae la doctora Janet Holmes, que afirmó que el evento le trajo "muchos recuerdos" y sostuvo que su objeto favorito de la caja fue la televisión de bolsillo.

Holmes relató que, en ese entonces, le había comprado una televisión de bolsillo a su marido, que trabajaba como chófer de ómnibus, para que pudiera entretenerse mientras manejaba. "Eran muy caras en ese entonces", recordó.