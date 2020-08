Demócratas abren la convención virtual que proclamará a Joe Biden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Demócrata abre hoy lunes su convención nacional que proclamará la fórmula Joe Biden-Kamala Harris para competir en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre contra la dupla republicana de Donald Trump-Mike Pence. Serán cuatro días de convención que se cerrarán el jueves con el discurso de Biden. Debido a la pandemia del COVID-19, tanto la convención demócrata como la republicana de la próxima semana serán virtuales, por primera vez en la historia de Estados Unidos.

El Partido Demócrata ha reducido el largo programa de discursos que caracterizaba tradicionalmente las convenciones presenciales a solo dos horas diarias de “prime time” televisivo (de 21.00 a 23.00 hora de Washington, dos horas más en Uruguay).

Para llenar ese espacio reducido, los demócratas optaron por una lista de oradores en el que abundan los cuadros consolidados y los políticos afroamericanos, pero escasean los latinos.



Será mañana martes, durante el segundo día de la convención, cuando los cerca de 4.000 delegados elegidos durante las primarias votarán en remoto por Biden como candidato a la Casa Blanca y por la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula.



El discurso de aceptación de Harris será el miércoles, mientras que Biden clausurará la convención el jueves.



La ex primera dama Michelle Obama hoy lunes, la potencial primera dama Jill Biden mañana martes y el expresidente Barack Obama el miércoles cerrarán sus respectivos días, en una clara señal que los demócratas aún consideran a los Obama como su mayor activo.



La elección de los oradores representa un reflejo de los intentos del partido de reunir a los demócratas alrededor de Biden, dando protagonismo a los que fueron sus rivales durante las primarias y también a las mujeres que compitieron con Harris por la Vicepresidencia.



El senador Bernie Sanders, líder del ala izquierda y el principal rival de Biden en las primarias demócratas, hablará hoy lunes justo antes de Michelle Obama.



Haciendo honor al refrán “todo tiempo pasado fue mejor”, el partido también reserva puestos destacados para el expresidente Bill Clinton mañana martes y para Hillary Clinton el miércoles.



El futuro lo representará la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, aunque tan solo tendrá 60 segundos para su discurso, algo a lo que ella aludió citando en Twitter un poema del activista afroamericano Benjamin Mays: “solo un minúsculo minuto, pero en él está la eternidad”.



Ocasio-Cortez será una de los seis únicos hispanos de entre al menos 49 oradores que se dirigirán al país durante las cuatro noches de la convención, lo que ha suscitado algunas críticas, sobre todo debido a que en este 2020 los votantes latinos representarán por primera vez la mayor minoría racial, superando a los afroamericanos.



Un asesor de Biden, Cristóbal Álex, se refirió este fin de semana a las críticas sobre la escasez de latinos entre los oradores con un hilo en Twitter en el que recordó que, al contrario que en otras convenciones, el partido no tiene “10 horas de discursos al día”. Álex aseguró que, incluso si no están en la lista oficial, en la convención tendrán un papel otras figuras hispanas como la primera secretaria latina de un gabinete presidencial, Hilda Solís; la congresista por Texas Verónica Escobar, y Tom Pérez, que preside el Comité Nacional Demócrata.

Trump a la ofensiva

Christopher Arterton, profesor emérito de la Universidad George Washington, señaló que la falta de elementos presenciales en la convención es “desafortunada”, pero entendible dada la seriedad de la pandemia.



Los demócratas no eligieron Wisconsin al azar, pues en 2016 Trump logró allí una sorpresiva victoria con poco margen, que sumada a otros avances en esta región lo llevaron a la Casa Blanca.



Esta vez, los demócratas quieren movilizar a los electores negros que se abstuvieron y también buscan reconquistar a los agricultores, sin olvidar a los votantes de los suburbios.



Trump utilizó el hecho de que la convención sea virtual para afirmar que los demócratas “ignoran una vez más a la maravillosa gente de Wisconsin.



Y en respuesta anunció que irá hoy lunes para dar un discurso sobre “los fracasos de Joe Biden en empleo y economía”.



Trump tampoco estará en la convención de los republicanos, prevista del 24 al 27 de agosto, y aceptará la nominación en un lugar aún por definir.

Estados de situación

Foto: AFP.

- Demócratas. La convención será del 17 al 20 de agosto. Estaba originalmente programada para julio en Milwaukee, Wisconsin, pero la pandemia obligó a postergarla y hacerla completamente virtual.



- Republicanos. La convención será del 24 al 27 de agosto. Se había fijado para Charlotte, Carolina del Norte, pero cuando el gobernador demócrata se negó ante la propagación del COVID-19, se trasladó a Jacksonville, Florida. Finalmente, Trump desechó la idea de una investidura presencial concurrida y, según ha dicho, planea pronunciar su discurso de aceptación desde la Casa Blanca.



- Debates. Hay tres debates programadas entre Trump y Biden antes de las elecciones del 3 de noviembre. El primero el 29 de septiembre en Cleveland, Ohio. Los otros dos están programados para el 15 de octubre en Miami, Florida, y el 22 de octubre en Nashville, Tennessee. Los candidatos a vices Mike Pence y Kamala Harris tienen programado un único debate en Utah el 7 de octubre.

Más Polémica por recortes en Servicio Postal Los demócratas pidieron ayer domingo al director general del Servicio Postal de Estados Unidos designado por el presidente Donald Trump, que testifique por los cambios en la entidad que han hecho temer que se retrasen las votaciones por correo antes de las elecciones de noviembre.



La oposición solicitó a Louis DeJoy y a otro alto funcionario que testifiquen este mes en una audiencia a raíz de una ola de recortes que ha retrasado la entrega de correos en todo el país.



Esto ha alarmado a legisladores antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando se espera que hasta la mitad de los votantes estadounidenses sufraguen por correo.



Al menos seis fiscales generales estatales están conversando sobre las medidas legales que podrían seguir para detener los cambios en el Servicio Postal que podrían afectar el resultado de las elecciones, informó The Washington Post.



Los legisladores demócratas pidieron a DeJoy, un financista de campaña Trump, y al presidente del Servicio Postal, Robert Duncan, que testifiquen en una audiencia el 24 de agosto de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.



“El presidente ha declarado explícitamente su intención de manipular el Servicio Postal para negar a los votantes el acceso a la papeleta en busca de su propia reelección”, dijeron los demócratas, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



“El director general del Servicio Postal y altos funcionarios deben responder al Congreso y al pueblo estadounidense por qué están impulsando estas nuevas y peligrosas políticas que amenazan con acallar las voces de millones a pocos meses de las elecciones”, agregaron.



En un comunicado, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chick Schumer, pidió a la junta de gobernadores del Servicio Postal que destituya a DeJoy si “se niega a presentarse ante el Congreso”.

Falleció el hermano menor de Trump

Robert Trump, hermano menor del presidente de Estados Unidos, murió el sábado luego de ser hospitalizado por una enfermedad que no fue revelada.



“Es con el corazón apesadumbrado que comparto que mi magnífico hermano Robert murió en paz”, dijo Donald Trump en un comunicado de la Casa Blanca el sábado en la noche.



“No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz”.



El presidente había visitado durante 45 minutos a su hermano el viernes en un hospital de Nueva York.



Nacido en 1948, Robert fue durante mucho tiempo una pieza fundamental del imperio inmobiliario de la familia Trump y era un fiel defensor del presidente.



Joe Biden, rival demócrata del mandatario para las elecciones de noviembre, le dio sus condolencias en Twitter: “Conozco el tremendo dolor de perder a un ser querido, y sé lo importante que es la familia en momentos como estos. Espero que sepan que nuestras oraciones están con todos ustedes”. Biden perdió a su esposa e hija en un accidente automovilístico a principios de la década de 1970, y luego a su hijo mayor, quien murió de cáncer en 2015.