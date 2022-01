Daniel Ortega asume su quinto mandato en Nicaragua en medio de nuevas sanciones

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inició su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron nuevas sanciones y diversas organizaciones opositoras convocaron jornadas de protestas en diferentes países.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue el primer jefe de Estado que llegó a Managua al acto de toma de posesión, previsto al final de la tarde. Estuvieron presenten varios cancilleres, entre ellos los de Bolivia, México, Palestina y República Árabe Saharaui Democrática.



El presidente de China, Xi Jinping, nombró como enviado especial a Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional del gigante asiático. También se confirmó la presencia de comitivas de Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba, Venezuela , Honduras, Belice, Vietnam, Laos, Camboya, Angola, Turquía, Bielorrusia, Turquía, Egipto, Malasia y Yemen.

Activistas de derechos humanos, entre ellos Bianca Jagger, criticaron la presencia de México. Aunque Murillo dijo que el canciller mexicano estaría entre los asistentes, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, en su rueda de prensa, dijo que no enviaría ninguna delegación y que sería representado por un encargado de negocios.

Nuevas sanciones

Estados Unidos anunció ayer, justamente el día de la acto de asunción, nuevas sanciones económicas contra seis cargos del Gobierno de Nicaragua, y vetó la entrada en su territorio de 116 personas que considera “cómplices de socavar la democracia” nicaragüense.

Las restricciones, que afectan entre otros a la ministra de Defensa nicaragüense, Rosa Adelina Barahona, se imponen en coordinación con la Unión Europea (UE), que también aprobó ayer nuevas sanciones contra la hija y el hijo de Ortega y contra otras cinco personas cercanas a su Gobierno.



“El presidente Ortega se va a investir hoy para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que diseñó el 7 de noviembre no le conceden un nuevo mandato democrático, solo pueden hacerlo unas elecciones libres y justas”, dijo en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.



Por una parte, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra tres cargos del aparato militar de Nicaragua, dos directivas del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y otro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

Esas sanciones afectan a la ministra de Defensa Rosa Adelina Barahona; al general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, que ocupa el tercer mayor grado en la jerarquía en el sistema castrense del país, y al jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.



El Departamento del Tesoro los sanciona por los “actos estatales de violencia” contra la oposición política y las manifestaciones, que han dejado desde 2018, asegura, más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de “cientos de actores políticos y de la sociedad civil”.

Grupo de opositores nicaragüenses gritan “Ortega ilegítimo” en Madrid

Reivindicaron la liberación de los presos políticos

Opositores al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, protagonizaron ayer frente a la embajada de Nicaragua en Madrid una cacerolada organizada en contra de su toma de posesión para un quinto mandato consecutivo, cuatro de ellos consecutivos.



“El ilegítimo Daniel Ortega hoy está tomando posición sobre unas elecciones que no han sido reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional”, dijo el abogado e integrante de la organización opositora SOS Nicaragua Madrid, Rayid Alvarado. “Desde 2018, Ortega no es nuestro presidente”, dijo Alvarado.



Convocados bajo el lema “Ortega ilegítimo”, los participantes coreaban “esta embajada no nos representa”, “asesinos”, “Ortega y Somoza son la misma cosa”.



Los opositores reivindicaron la liberación de “los más de 170 presos políticos” de las cárceles del país, “justicia para los desaparecidos desde 2018” y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.



“Se le puede decir preso político a alguien que ha tenido un juicio, pero ellos no han tenido ni siquiera ese derecho”, explicó Araceli Sauceda, de la junta directiva de SOS Nicaragua Madrid.



Sauceda añadió que personas como ella han salido “democráticamente a alzar nuestra voz con una bandera y todo esto ha significado el encarcelamiento, el exilio, el asesinato, el secuestro y también la desaparición de nuestra gente y de la oposición de Nicaragua”.