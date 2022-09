Van cuatro detenidos por ataque a Cristina Kirchner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Gabriel Carrizo, el “líder” del grupo de vendedores de copos de azúcar, fue detenido ayer miércoles por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti por su presunta responsabilidad en el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo arrestaron en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py cuando se presentó en el juzgado a retirar su teléfono celular, que le habían retenido el lunes 5 de septiembre, día que él se presentó voluntariamente a declarar en la causa.

Tras el ataque de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, hoy acusada de tentativa de homicidio, se comunicó con Carrizo y se encontró con él y otros miembros del grupo de vendedores de copos de nieve en Barracas.



Así lo había relatado el propio Carrizo en los tribunales, en una declaración conjunta con otros tres hombres que se identificaron como del mismo grupo laboral, al que también pertenecía Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló el arma a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner.



En aquel testimonio, Carrizo se identificó como el líder de todos ellos por su condición de dueño de la máquina de hacer copos y de la garrafa que la alimentaba.



Fuentes de la investigación dijeron a La Nación que la decisión de detener a Carrizo fue motivada por el contenido de su propio teléfono celular.

En su declaración espontánea del lunes posterior al atentado, él y sus compañeros contaron que, como Uliarte, habían tenido una noche larga ese jueves y no habían podido dormir. Que los cinco entraron en pánico cuando las imágenes del tirador y el contenido de sus redes sociales empezaron a circular por los canales de televisión. “Nos preocupamos. Caímos realmente que era Nando. Temíamos que nos asociaran con la situación”, dijeron en los tribunales. Relataron que recibieron amenazas por las redes y que decidieron entonces salir y mostrarse. El primer intento, explicaron, fue Crónica TV, a la 1 de la madrugada. “Lo primero que se nos ocurrió fue ir al canal de Crónica, pero no nos atendieron porque era muy tarde”, dijo en aquel momento Carrizo.



Según el grupo, la novia de Sabag Montiel nunca les contó lo que había pasado. Les dijo que no lo veía a “Nando” desde “hacía como dos días”.



Carrizo también sería la causa de la declaración del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que podía ser el “próximo” blanco de los ataques. La afirmación de Fernández tendría anclaje en un estado de WhatsApp de Carrizo. El mensaje no provino de los peritajes de la causa sino que fue aportado por la señal televisiva Telefé Noticias, que vio el mensaje en la cuenta de Carrizo y lo sumó a la justicia. “Seguro el próximo sos vos Alberto cuidate”, decía.

El propio Carrizo reconoció en una entrevista posterior con Canal 13 que lo de su estado de WhatsApp había sido “una estupidez” de su parte y pidió “perdón” a Fernández por haber escrito esas palabras.



Hasta el momento hay cuatro detenidos: además de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, la policía tiene bajo arresto a Agustina Díaz, una compañera de colegio de Uliarte que intercambió con ella mensajes en los que hablaban de la organización del atentado.



Un mensaje por móvil de Uliarte a Agustina Díaz, decía textualmente: “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristina”.