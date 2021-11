Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en causas Hotesur y Los Sauces 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) sobreseyó este viernes a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, en las causas Hotesur y Los Sauces, que habían sido elevadas a juicio oral hace tres años y cuyo proceso nunca se hizo.

La decisión la tomaron los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y sostuvo que el planteo debía ser rechazado para que los hechos fueran juzgados en un juicio oral y público.



El fiscal ante el tribunal, Diego Velasco, había dictaminado en contra del sobreseimiento y había pedido que se fijara una fecha para el juicio. El planteo de la vicepresidenta fue resuelto en menos de un mes, y cuando todavía había prueba pendiente para incorporar al expediente.



En el fallo de 375 páginas firmado este viernes, los jueces Grünberg y Obligado consideraron que por los hechos que componen la acusación de asociación ilícita los imputados ya fueron juzgados en la provincia de Santa Cruz. Este era uno de los pilares del planteo de Beraldi.



Otro de los argumentos del fallo es que el dinero que según la fiscalía se lavó, nunca fue dinero negro. Este también había sido uno de los argumentos de la defensa de Cristina Kirchner.



“La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”, dijeron los jueces.



En cuanto a las dádivas adjudicadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa, el tribunal sostuvo que no se habían probado.



Los jueces también dijeron que cuando comenzaron a cometerse los hechos investigados, en 2008, regía una ley que no penaba el autolavado. Es decir que entonces no se contemplaba como lavado de dinero el dinero proveniente de un delito del que los propios acusados participaron. El autolavado fue considerado delito en 2011. Y consideraron que debe aplicarse la ley penal más benigna al momento de la comisión del hecho.

Por el contrario, en su voto, la jueza Palliotti dijo que la prueba recabada y los hechos debían ser confrontados en un debate oral y público. “Estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, dijo la jueza.



Este es el tercer sobreseimiento que recibió la vicepresidenta en menos de un año. A diferencia de las causas Dólar Futuro y Memorándum con Irán, que fueron cerradas por inexistencia de delito y por ser considerados hechos políticos y económicos no justiciables, los hechos que estaban bajo investigación en esta causa eran los negocios hoteleros de los Kirchner con empresarios amigos y contratistas del Estado, entre ellos Lázaro Baéz, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Estos tres casos fueron cerrados sin que se realizaran sus juicios orales y públicos.



Eventualmente, esta decisión podrá ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina. La Sala I de ese tribunal es la que interviene en el caso. Actualmente está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Pero su composición está sujeta a la votación de las autoridades de la Casación, que se hará el próximo mes.