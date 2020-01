Crisis en Medio Oriente: el barril de petróleo baja, pero existe temor por el suministro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El discurso del presidente Donald Trump tuvo un efecto inmediato ayer miércoles en los mercados internacionales, en particular sobre el precio del barril de petróleo, el producto que más se ve afectado cada vez que estalla una crisis en Medio Oriente.

En un discurso, Trump prometió nuevas sanciones contra Irán pero no hizo alusiones a eventuales acciones militares luego que Irán atacó instalaciones estadounidenses en Irak la noche del martes.



Por otro lado, analistas observaron que Estados Unidos reportó este miércoles un aumento de sus stocks de crudo y eso ayudó también a deprimir los precios.



Los precios del petróleo cayeron más del 4% ayer miércoles, luego del ataque iraní a fuerzas estadounidenses en Irak. Los precios cayeron cuando se hizo evidente que el ataque con cohetes no dañó instalaciones petroleras, y hubo una presión mayor cuando se conoció un aumento inesperado de los inventarios de crudo en Estados Unidos.

El presidente Trump dijo que Estados Unidos no necesariamente tenía que usar su poder militar contra Irán, en un aparente intento de calmar una crisis por el asesinato del comandante militar iraní Qasem Soleimani.



Antes de la declaración de Trump, los precios ya estaban bajando desde máximos de la noche del martes porque los tuits de Trump y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán apuntaban a una calma temporal.



El Brent perdió ayer un 4,15% a 65,44 dólares el barril, luego de haber trepado a 71,75 dólares, su nivel más alto desde mediados de septiembre de 2019.



El Texas, en tanto, perdió 4,93%, a 59,61 dólares por barril tras escalar más temprano hasta 65,85 dólares, máximo desde fines de abril del año pasado.



La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) dijo que los inventarios de crudo aumentaron 1,2 millones de barriles la semana pasada. El alza sorprendió al mercado que esperaba una disminución de 2,6 millones de barriles, y contradijo datos preliminares que habían mostrado una disminución de 5.9 millones de barriles.

Riesgo de suministro.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos podrían poner en peligro el suministro del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz y disminuir además la producción en Irak, apuntan los analistas.



Tras la muerte en Irak el pasado viernes del general iraní Qasem Soleimani, en un ataque con un dron estadounidense, los precios del petróleo se movieron al alza aunque luego se estabilizaron porque el suministro en Oriente Medio no se ha visto afectado por el momento.



Los inversores temen sin embargo que Irán intente bloquear el estrecho de Ormuz, un punto de paso clave por donde circulan los petroleros.



Este estrecho, uno de los más congestionados del mundo, es crucial porque permite llevar el petróleo de la región a mercados en Asia, Europa y América del Norte.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos podrían poner en peligro el suministro del petróleo. Foto: Reuters

“Las interrupciones del suministro están ahora en lo alto de la agenda de los inversores”, dijo Mihir Kapadia, presidente de Sun Global Investments.



En 2018 transitaron por ahí unos 21 millones de barriles al día. El estrecho ya se vio afectado el año pasado por una serie de ataques contra petroleros que Estados Unidos y sus aliados atribuyen a Irán, que lo niega.



Las Guardias Revolucionarias, el ejército de elite de Irán, cuentan con una flota de lanchas rápidas armadas con misiles y submarinos enanos que pueden desplegar contra buques militares estadounidenses o petroleros comerciales para interrumpir el flujo de petróleo en aguas del Golfo Pérsico, donde, según Washington, Teherán atacó a seis cargueros el año pasado.

Los países occidentales también acusan a Irán de ser responsable de un ataque contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita. En los últimos meses, Irán inmovilizó varios petroleros que circulaban por el Golfo.



Los inversores no están tan preocupados por la caída de la producción en Irán, bajo sanciones de Estados Unidos que la administración Trump volvió a imponer en 2018 luego de retirarse del pacto nuclear que las potencias firmaron con la República Islámica en 2015.



Sí lo están en cambio por Irak, según Christopher Haines, un analista de Energy Aspects, en particular si finalmente las tropas estadounidenses abandonan ese país. “Hay un riesgo potencial de interrupción (del suministro) en Irak, donde las exportaciones representan unos 3,5 millones de barriles al día”, dijo Haines a la agencia francesa AFP. “Si las tropas estadounidenses se van la zona será menos segura”, añadió.

Militares de Estados Unidos desplegados en Irak. Foto: Archivo El País

Irak es el segundo país más importante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que lidera Arabia Saudita.



Trump aseguró esta semana que no tiene previsto retirar a sus tropas de Irak.



Analistas dijeron que la tensión de los mercados se mantendrá contenida siempre y cuando no se afecten las operaciones de producción y distribución de crudo de la región. Además, consideraron que las primeras reacciones de Irán y Estados Unidos no apuntaban a una inmediata escalada del conflicto.



Según el analista Bjarne Schieldrop, de la consultora SEB, la producción iraquí podría verse afectada en el futuro por la crisis.



El viernes, tanto el barril de Brent, el petróleo de referencia en Europa, como el WTI, su equivalente en Estados Unidos, ganaron más de un 3%.



Se trata sin embargo de un nivel inferior al del 16 de septiembre, cuando ambos se dispararon un 14% tras el ataque de infraestructuras petroleras en Arabia Saudita.

Irán tiene la capacidad de bloquear el estrecho de Ormoz, clave para los barcos La brasileña Petrobras anunció ayer miércoles que suspendió el tránsito de sus embarcaciones por el estrecho de Ormuz debido a la tensión entre Estados Unidos e Irán, pero garantizó el suministro de combustibles en Brasil.



Petrobras “evalúa rutinariamente las alteraciones en las rutas de sus embarcaciones con el objetivo de evitar trechos que pongan en riesgo la seguridad de sus operaciones”, indicó la compañía en un comunicado.



Tras una evaluación conjuntamente con la Marina de Brasil, Petrobras “decidió evitar, por el momento, el tránsito por el estrecho de Ormuz”, un punto de paso clave por donde circulan los petroleros. El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y el sultanato de Omán, es uno de los más congestionados del mundo y es de gran importancia porque permite llevar el petróleo de la región a mercados en Asia, Europa y América del Norte. Sin embargo, Petrobras aseguró que el cambio en las rutas de sus navío “no creará ningún impacto al abastecimiento de combustibles en Brasil”, cuyos precios han incrementado debido a la crisis en Medio Oriente. El gobierno de Brasil y su presidente, Jair Bolsonaro, respaldaron Estados Unidos.