Coronavirus: Japón impone cuarentena a unas 3.700 personas a bordo de un crucero

Japón impuso una cuarentena a un crucero con 3.711 personas a bordo y el martes realizaba exámenes entre los pasajeros por el nuevo coronavirus, después de que un viajero que desembarcó en Hong Kong resultó estar contaminado.

Imágenes divulgadas por la televisión japonesa mostraron a varios expertos del servicio médico que el lunes abordaron el crucero "Diamond Princess", en el puerto de Yokohama, para verificar la salud de los 2.666 pasajeros y 1.045 miembros de la tripulación.

La decisión de imponer la cuarentena fue adoptada después que un pasajero de 80 años que desembarcó el 25 de enero en Hong Kong arrojó resultado positivo al nuevo coronavirus.



El hombre "no visitó un centro médico dentro del barco mientras navegaba con nosotros", dijo el operador de cruceros Carnival Japan en un comunicado.



"Según el hospital donde se encuentra, su estado es estable y no se encontró infección entre los familiares que navegaron con él", agregó.



Una mujer de unos veinte años que navegaba en el crucero con su madre dijo el martes a la emisora privada TBS que a todos los pasajeros "se les pidió que se permanecieran en sus habitaciones para esperar por los exámenes médicos".



La joven apuntó que habían estado esperando dentro de su habitación desde el lunes y que hasta la mañana del martes aún no sabían cuándo ella y su madre serán examinadas.



En tanto, otro pasajero dijo a la agencia de noticias Kyodo que cuando el barco llegó a Yokohama, el lunes por la noche, se informó inicialmente que la continuación del viaje se retrasaría 24 horas.



"Todavía" no es una pandemia, según la OMS

El saldo de muertos por la epidemia de coronavirus en China ya alcanzó el martes los 425 y más de 20.400 contagiados.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el martes que la epidemia de neumonía viral que brotó en China en diciembre no es, al día de hoy, una pandemia.



"Actualmente, no estamos en una situación de pandemia", un término que se aplica a una situación de propagación mundial de una enfermedad, declaró a los periodistas Sylvie Briand, directora del departamento de Preparación mundial para los riesgos de infección de la OMS.