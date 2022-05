Corea del Norte suma 220.000 nuevos posibles contagios de covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Corea del Norte informó sobre cerca de 220.000 nuevos casos de "fiebres" que podrían tratarse de contagios de covid-19, lo que eleva a 2,46 millones el acumulado de posibles infecciones desde que el virus comenzó a circular aparentemente a finales de abril.

Más de 219.030 personas mostraron síntomas de fiebre en las últimas 24 horas hasta la tarde del viernes, según recoge este sábado la agencia estatal KCNA, que también informó sobre un nuevo fallecimiento posiblemente causado por covid, que eleva el total a 66.



KCNA también señaló que 692.480 personas continúan bajo tratamiento, mientras que otros 1,76 millones se han recuperado desde que el régimen confirmó el primer caso de detección del virus la semana pasada.

Las cifras apuntan a una propagación muy rápida de la covid en un país de unos 25,5 millones de habitantes donde la movilidad geográfica está muy reducida, y a su vez indican una mortalidad excesivamente baja en comparación con otras naciones que han sufrido el embate de ómicron.



El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano considera que muchas de esas "fiebres" se deben al sarampión o fiebres tifoideas y que las autoridades norcoreanas las contabilizan también para tranquilizar a la población y transmitir la idea de que se está haciendo un seguimiento de todo caso potencial.



El NIS también estima que el pico de la actual ola en el país vecino podría llegar entre finales de mayo y principios de junio.



El régimen parece estar limitando en lo posible la circulación de gente en exteriores, aunque imágenes por satélite tomadas desde las fronteras e informaciones de medios norcoreanos indican que la actividad agrícola, en la construcción y las fábricas se mantiene.

MIRA TAMBIÉN La ONU teme que Corea del Norte vulnere DD.HH. con sus medidas anticovid

Aún así, la situación preocupa por lo contagioso que ha demostrado ser la subvariante ómicron detectada (BA.2) y por el hecho de que el país, que tiene escasa capacidad de testeo, ha rechazado la donación de casi cinco millones de dosis de vacunas y no parece dispuesto a aceptar nuevas ofertas en este sentido.



La mayoría de expertos creen que Pionyang, que ha rechazado ofrecimientos de ayuda humanitaria de Seúl y Washington, está ya obteniendo suministros de China y posiblemente acepte envíos de organizaciones internacionales, aunque no parece que de momento esté interesado en recibir vacunas.



El presidente estadounidense, Joe Biden, se encuentra este sábado de visita en Corea del Sur y celebrará una cumbre con el nuevo presidente del país, Yoon Suk-yeol, donde se espera que aborden la situación del Norte, que permanece aislada del exterior debido a la pandemia desde 2020 y no ha mostrado ningún interés por retomar el diálogo, además de realizar este año un número récord de test armamentísticos.