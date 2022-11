COP27: aprobaron histórico fondo para costear los impactos del cambio climático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cumbre del clima de la ONU que concluyó ayer en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij supuso una “victoria” para los países en desarrollo, pues dará lugar al primer fondo destinado a costear los impactos del cambio climático, y también una “decepción” para quienes criticaron la falta de ambición.

Casi 200 países acordaron en la madrugada del domingo respaldar un acuerdo que respondía a una demanda histórica por parte de los países más vulnerables ante los efectos de la crisis climática: la creación de un fondo bajo la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático que les ayude a asumir el coste económico de las consecuencias del calentamiento global, fenómeno al que apenas han contribuido.



Si bien este tema logró marcar la agenda mediática en la cobertura de la COP27 desde sus inicios, los objetivos de la cumbre se centraban en aumentar la ambición en los planes de mitigación del cambio climático -la reducción de emisiones de gases invernadero-, en la adaptación y en la financiación, aspectos que quedaron relegados a un segundo plano, según estimaron fuentes de la Unión Europea.

Las organizaciones ecologistas -muchas de ellas presentes en el encuentro en Sharm el Sheij para seguir de cerca las negociaciones-, aunque celebraron el éxito del nuevo fondo de pérdidas y daños y del relato de la justicia climática que protagonizó la cumbre, lamentaron la falta de ambición por parte de algunos países.



Para esos estados más rezagados en acción climática, “los riesgos de litigio aumentarán, con más demandas no sólo contra los gobiernos y las empresas de combustibles fósiles, sino también contra la alimentación y la agricultura, el transporte, los plásticos y las finanzas”, advirtieron desde Client Earth.



No eran altas las expectativas en plena prórroga de la conferencia, que se extendió casi dos días más allá del programa oficial, pues en la noche del sábado persistía la tensión en las negociaciones y no parecía haber una propuesta de mitigación lo suficientemente firme como para contentar a las partes que exigían más acción climática.



Finalmente, el fondo de pérdidas y daños obtuvo luz verde en la sesión plenaria, aplaudida por los estados insulares, que estuvieron especialmente involucrados en el diálogo para que los países desarrollados y mayores culpables históricos de la crisis climática pagaran por los fenómenos extremos que sufre en mayor medida el llamado Sur Global.

Unión Europea

El acuerdo final decepcionó a la Unión Europea, así como a otras partes que intentaron que se adoptara un “lenguaje fuerte” en el documento relativo a la mitigación, con una petición expresa a los países de abandonar progresivamente el uso de combustibles fósiles, y no sólo del carbón, como plasma la declaración, denominada “Plan de Implementación de Sharm el Sheij”.



“Para hacer frente al cambio climático es necesario que todos los flujos financieros apoyen la transición hacia la baja emisión de carbono: la UE vino aquí para conseguir un lenguaje fuerte y estamos decepcionados por no haberlo conseguido”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien lamentó que desde el Pacto de Glasgow se ha perdido “mucha velocidad” a causa de la crisis energética que ha favorecido la guerra en Ucrania.

Arabia Saudita

En París (2015) se estableció que el incremento máximo de la temperatura estuviera entre 2°C y 1,5°C pero tras alarmantes informes científicos la comunidad internacional habla de limitarlo a no más de 1,5°C y que los objetivos para alcanzar esta cifra se revisen anualmente.



Arabia Saudí, pese a haber mantenido un perfil muy bajo durante la COP, emergió como uno de los principales países que bloquearon este avance pedido por la UE, y terminó logrando la eliminación a este tema en la sección de energía del acuerdo.



Timmermans insistió que la “UE trató de cerrar estas brechas” y mostró su ambición para que se eliminen gradualmente los combustibles fósiles, algo que apoyan “más de 80 países” .



“ Lamentablemente, no vemos esto reflejado aquí”, dijo.



El funcionario europeo subrayó que el documento acordado, si bien “no bloquea” el camino al 1,5°C, “pone barreras innecesarias en el camino y permite a las partes rehuir de sus responsabilidades”.



Y es que, según el responsable comunitario, hay “muchas partes, demasiadas partes, que no están dispuestas a avanzar hoy en la lucha contra la crisis climática”, y que tienen “miedo a la transición que se avecina”; sobre todo por la crisis mundial tras la invasión a Ucrania, que puede derivar en una recesión global.



“Se preguntan el “cómo”, no el “por qué”. Entiendo esas preocupaciones. Muchos europeos las comparten. Pero quiero pedirles a todos que encuentren el coraje para superar ese miedo. Y les tiendo la mano para ayudarles”, afirmó.



Según analistas, el telón de fondo de esta cumbre ha sido una crisis energética, provocada por la invasión a Ucrania, que ha derivado en un periodo de inflación y que puede desembocar en una recesión; ya que al final del día, el dinero y la geopolítica es lo que marca la agenda climática.



La COP27 ha recibido duras críticas por “el lavado de cara verde” al celebrarse en un país donde decenas de miles de personas, según las principales ONG internacionales de derechos humanos, están tras las rejas por expresar sus opiniones políticas en contra del Gobierno egipcio.

Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que trabaja con sus socios para que se celebre una cumbre en París en 2023, antes de la próxima COP de Dubai, para perfilar el nuevo mecanismo de financiación de reparaciones a los estados más afectados por el cambio climático adoptado en Egipto.



“Necesitamos un nuevo pacto financiero con los países más vulnerables. Trabajaré por ello con nuestros socios para que se celebre una Cumbre en París antes de la próxima COP” (noviembre de 2023), dijo Macron en un mensaje en las redes.



El presidente aseveró que esa es la manera de reducir las emisiones globales de CO2, después de la “decepción” expresada por la UE debido a que en el texto final de la COP27 no hubiese un suficiente acento en la reducción de emisiones contaminantes.

Líderes en el evento

ANTONIO GUTERRES Secretario general de la ONU “Celebro la decisión de establecer un fondo para pérdidas y daños (...) Esto no será suficiente. Necesitamos invertir en energías renovalbes”.



Frans Timmermans Vicepresidenta Comisión Europea “No aporta los esfuerzos añadidos necesarios para que los principales emisores aumenten y aceleren sus recortes de emisiones”.

annalena baerbock Ministra Asuntos Exteriores alemana “Es más que frustrante ver cómo las medidas de mitigación son bloqueadas por algunos grandes emisores y productores de petróleo”.

sameh shukri Presidente de la COP27

“Hoy, aquí, hemos creado el primer fondo dedicado a las pérdidas y daños, un fondo que se ha estado gestado durante mucho tiempo”.



sherry rehman Presidenta del G77+China

“Hemos luchado durante 30 años y hoy, en Sharm el Sheij, esa epopeya ha dado su primer resultado positivo”, refiriéndose al nuevo fondo.



Brasil volvió Aunque la intervención del presidente estadounidense, Joe Biden, creó mucha expectación, la del presidente electo brasileño, Lula da Silva, fue la que levantó olas. En su caso, un auditorio abarrotado, aplausos y jaleos son cosas que no se vieron ni antes, ni después en esta cumbre.



Lula llegó a Sharm el Sheij para anunciar al mundo que “Brasil está de vuelta” en la lucha global contra el cambio climático.

Más de 419 arrestados, 38 de ellos desaparecidos

Al menos 419 personas, entre ellas diez mujeres, han sido arrestadas en todo Egipto en relación a una convocatoria de protestas desde que dio comienzo la Cumbre del Clima COP27 en Sharm el Sheij el pasado 6 de noviembre, dijo una fuente de la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades.



La fuente de la ONG, que pidió no ser identificada por motivos de seguridad, dijo que la campaña de arrestos ocurrió principalmente en el área metropolitana de El Cairo. Entre ellos se encuentra un menor de edad de 13 años.



Tan solo cuatro de los detenidos han sido liberados hasta ahora, mientras que 798 siguen o bien bajo custodia policial o en prisión preventiva. Asimismo, 38 de ellos han sido víctimas de desapariciones forzadas, según la fuente.



El pasado día 16, la Fiscalía de la Seguridad del Estado ordenó poner en prisión preventiva a 20 personas tras acusarlas de “difundir noticias falsas” e “incitar a la violencia” durante la COP27, cargos que Egipto imputa contra disidentes, activistas y voces críticas.



Hace dos meses, varios llamamientos anónimos a manifestarse durante la COP27 emergieron en redes sociales, ante el creciente descontento de la población egipcia con el Gobierno y la acuciante crisis económica que vive el país.



Ante estos llamados, las fuerzas de seguridad egipcias han estado parando a los transeúntes de El Cairo y otras ciudades para pedir su documentación y revisar sus pertenencias, incluidos teléfonos móviles, en busca de cualquier contenido o mensaje crítico contra el Gobierno del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.