Contradicción por estado mental del agresor de Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue sometido a dos revisiones psicológicas previas a que la jueza le tomara declaración indagatoria, pero las conclusiones de esos informes fueron muy distintas.

Mientras el Cuerpo Médico Forense, que depende del Poder Judicial, dejó asentado en su formulario que el acusado no registraba “síntomas ni signos de alteración patológica”, que tenía sus “facultades conservadas” y que podían tomarle declaración, dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo revisaron en la alcaidía de la calle Cavia, donde quedó detenido, dijeron que predominaban el él “ideas de tipo delirante” y escribieron: “Se sugiere evaluación de equipo interdisciplinario para diagnóstico y eventual tratamiento”.



Así lo informó a La Nación un funcionario que trabaja en la causa. Otra fuente oficial ratificó que los dos análisis dieron resultados diferentes, pero destacó que el objetivo principal, esa primera noche, era determinar si Sabag Montiel podía ser indagado. El viernes por la tarde, antes de que se cumpliera un día de su arresto, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo fueron a tomarle declaración a Cavia. Él se negó a declarar.

Confuso

El informe de las psicólogas de la PFA sostuvo que el hombre que fue detenido después de gatillar un arma a centímetros de Cristina Kirchner colaboraba y tenía un “pensamiento de curso normal”, pero advirtió que mostraba una “disgregación del pensamiento” y exponía un “relato confuso”. Eso se sumaba, según las expertas, a sus ideas de tipo delirante. Por todo ello, recomendaron una revisión interdisciplinaria.



El domingo pasado, visitaron a Sabag Montiel peritos de la defensa para hacerle un estudio en profundidad.



Sabag Montiel, apodado Teddy, es verborrágico, tiene un vocabulario completo y disfruta de la exposición pública, dijo un funcionario que trató con él en las últimas horas. A pesar de que lleva cuatro noches detenido, no pidió que llamaran a nadie y dijo no tener familia (no se relaciona con su padre y su madre murió). “Se le podría pedir a Ámbar”, cuentan que respondió en la alcaidía cuando le preguntaron a quién podrían pedirle que le llevara ropa. Al final le prestaron un buzo, relatan. Ámbar es Brenda Uliarte, la joven que vivía con él.

Estuvo allí

Uliarte fue detenida ayer, debido a que estuvo el jueves pasado en la esquina de Juncal y Uruguay cuando Sabag Montiel, gatilló una pistola calibre 32 frente a la cara de Cristina Kirchner, según detectaron los investigadores del caso al analizar una serie de videos registrados en el lugar. Esas imágenes resultaron determinantes para que se ordenara su detención, concretada el domingo por la noche, como posible cómplice del atentado.



“Es ella”, confirmó una fuente que trabaja en la investigación cuando La Nación le mostró un video grabado con teléfono celular que circula desde el sábado en las redes sociales, publicado por el sitio Nooticia. Es una toma del momento en que un grupo de militantes kirchneristas se abalanzan sobre Sabag Montiel después del ataque y lo inmovilizan.



Se hacía llamar Ámbar, nombre que usaba también en redes sociales y páginas eróticas, donde ofrecía servicios online. Después del episodio en la casa de Cristina Kirchner, Uliarte -de 23 años- dio una entrevista a Telefe en la que trató de despegarse de Sabag Montiel y de lo que hizo el jueves. Dijo que no lo había visto en las 48 horas previas al ataque. Pero los investigadores sospecharon de ella desde un principio y por eso no la citaron inmediatamente como testigo. En cambio, dispusieron una escucha en tiempo real de su teléfono.

El seguimiento de las cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad y el conurbano revelan que viajó con su novio hasta Quilmes: fueron a pagar la seña a un tatuador. Después volvieron juntos a la ciudad. Y al menos dos cámaras captaron a la mujer a metros de donde Sabag Montiel desenfundó una pistola y gatilló en la cara de Cristina Kirchner.