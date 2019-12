El consultorio de Alberto Fernández: el presidente electo sorprende con su uso de Twitter

Los escasos días que faltan para que Alberto Fernández asuma la Presidencia de Argentina el martes 10, no son un impedimento para que mantenga un ojo pendiente de Twitter, una plataforma que ha convertido en un particular consultorio con sus seguidores.

A raíz de la felicitación del futuro presidente argentino a un usuario de Twitter por su graduación, multitud de simpatizantes se lanzaron en busca de una respuesta de Fernández y pronto la jornada del miércoles por la noche se convirtió en un diálogo en el que el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) respondía de manera informal a cuestiones de toda índole.



Fuentes cercanas al presidente electo aseguraron a EFE que no se trató de una estrategia acordada con su equipo de comunicación, sino que surgió espontáneamente del propio Fernández, quien lleva años siendo un activo miembro de la red social. Muchos de los mensajes de Fernández, que hasta ahora ejercía como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se dirigieron a estudiantes como Agustina, quien pidió un saludo para presentarse a un examen al que llegaba muy justa. “¡Estudia y preséntate! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudiá y rendí, vas a aprobar”, fue su consejo a la joven.



Con mensajes como este, siguió contestando a gente que celebraba su cumpleaños, lo felicitaba por su victoria electoral o quería un saludo porque se le rompió el techo de la cocina y “fue un día medio bajón”; incluso tuvo tiempo para mandar un guiño internacional a un colombiano que iba a tramitar la nacionalidad argentina.

“Hacete argentino si querés... sos bien recibido. Pero nunca dejes de amar a Colombia. Tu país es bellísimo y su gente maravillosa”, respondió.



Otra de las anécdotas que dejó este particular consultorio fue la confirmación de la afición de Fernández a Los Simpson.



Publicó una foto de uno de sus perros junto a la pregunta “¿por qué se llama Prócer?”, en referencia a la mascota de la popular familia que aparece en uno de los capítulos de la serie y que le sirvió de inspiración para nombrar a su propio can.



Luciano Galup, consultor en comunicación política, cree que este modo de gestionar el uso de redes es una buena decisión, porque genera un acercamiento a la manera en que las utilizan el resto de usuarios.

Galup explica a EFE que muchos políticos tienen problemas a la hora de afrontar este tipo de comunicación y se limitan a lanzar sus mensajes, sin generar otro tipo de interacción.



Para el autor del libro “Big Data & Política”, este es uno de los puntos que diferenciaron las campañas en Twitter del presidente electo y el saliente, Mauricio Macri, quien responde más al perfil de emisor de mensajes.



Por otra parte, el cargo que ocupará Fernández puede influir en esta estrategia: “Cuando alguien asume un rol como el de la presidencia de un país se espera de esa persona que no esté, como se dice acá, boludeando en Twitter todo el tiempo”, resume Galup.

Este lado más desenfadado que el futuro mandatario argentino sacó a relucir en Twitter recuerda al que exhibía antes de que su próxima vicepresidenta, Cristina Kirchner, anunciara que él encabezaría la fórmula peronista que acabó triunfando en las elecciones del 27 de octubre.



Por aquel entonces, las conversaciones espontáneas eran mucho más frecuentes y no era extraño que Fernández recurriera a insultos en sus enfrentamientos digitales.



Todos esos tuits más polémicos de la etapa anterior a su candidatura siguen ahí, y Galup opina que ha sido un acierto mantenerlos porque muestran una persona que “te dice las cosas como le salen” y con un lenguaje más cercano al popular.

Defendió a Cristina Kirchner: “Nunca me involucró”

Alberto Fernández defendió a la exmandataria y su futura vicepresidenta Cristina Fernández, que el lunes declaró en tribunales por presunta corrupción, y negó que ella lo vinculara cuando dijo al juez que debería citar “al presidente de la República”, que fue jefe de Gabinete) de 2003 a 2008 en los gobiernos K.



Cristina Kirchner declaró por en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Baez, y en un momento de su alegato hizo referencia a que el jefe de Gabinete es el responsable de la ejecución del presupuesto.



“Nunca me involucró Cristina, nunca”, afirmó Fernández en declaraciones a Metro 951, y afirmó que la intención de la exmandataria era “demostrar la incoherencia del tribunal”, en un proceso que calificó de “disparate”.



“Técnicamente es todo un disparate lo que han hecho con Cristina, y con esto no estoy diciendo que no ha habido corrupción, eso no lo se. (...) Lo que digo es que involucrarla a Cristina en eso es vergonzoso, es no tener idea cómo funciona el Estado”, agregó.



Sobre la declaración de la viuda de Néstor Kirchner, que duró más de tres horas, aseguró que se trata de “uno de los alegatos defensistas más impactantes” que vio en su vida, y afirmó que Cristina está “cansada de la persecución”.