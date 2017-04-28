Conmoción en Argentina: hallaron descuartizado el cuerpo de Araceli

La joven de 22 años había sido vista por última vez el 2 de abril. En las últimas horas hallaron su cuerpo en una casa en la localidad bonaerense de José León Suárez.



Encontraron muerta a Araceli Fulles. La joven argentina de 22 años había sido vista por última vez el 2 de abril y era buscada intensamente desde entonces en el partido bonaerense de San Martín y alrededores.

Anoche, perros rastreadores y sus guías policías encontraron primero una pierna y luego parte de un cuerpo desnudo y cubierto con cal debajo de un contrapiso, a 35 centímetros de profundidad, en una casa de José León Suárez.

La casa es de la madre del principal acusado, Darío Badaraco, quien está prófugo. La vivienda ya había sido revisada por la Policía.

Fuentes policiales y judiciales informaron a La Nación que el cuerpo fue encontrado "en posición decúbito dorsal debajo de un contrapiso a 35 centímetros de profundidad".

Los forenses no pudieron aún establecer la causa de muerte, pero sí concluyeron que fue hace 27 días, o sea, el mismo día que había sido vista por última vez.

Los investigadores esperan el resultado de la autopsia, que se realizará hoy a las 10:30 en la morgue judicial de San Martín, Buenos Aires.

La fiscalía de San Martín ordenó la detención de Badaraco. Además, por disposición del Ministerio Público, fueron apresados otros seis sospechosos que viven en el mismo barrio.

Fuentes de la causa los identificaron como Jonatan y Emanuel Ávalos, Marcos Ibarra, Martín Cabañas y Marcelo Ezequiel Escobedo. Ante el hallazgo, y con la provisoriedad del caso, los tres primeros fueron imputados como presuntos partícipes de un homicidio y los otros dos, por supuesto encubrimiento, ante la sospecha de que habrían ayudado a ocultar el cuerpo. Un sexto detenido, cuya identidad no trascendió, es el dueño del corralón en el que trabaja Badaraco. En un camión de ese corralón encontraron cabellos que serían de la chica.



La Nación | GDA Araceli Fulles, otra víctima de femicidio en Argentina. Foto: Archivo / La Nación GDA

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