Congreso de Perú interpone medida cautelar contra el presidente Pedro Castillo

El Congreso de Perú aprobó ayer interponer una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el presidente Pedro Castillo, por el ejercicio de la cuestión de confianza, que según el Legislativo “contraviene” la Constitución del país.

La votación fue aprobada por 98 votos a favor, diez en contra y cuatro abstenciones, y el debate anterior estuvo protagonizado por los argumentos de los congresistas que llamaban a proteger tanto la institucionalidad, como al Legislativo.



“Ha sido aprobada la autorización a la presidencia del Congreso para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional contra el poder Ejecutivo por el ejercicio de la moción de confianza menoscavando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”, dijo el presidente del Congreso, José Williams.

Así, el Legislativo invita al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la interpretación realizada por el Ejecutivo cuando el ex primer ministro, Aníbal Torres, presentó una moción de confianza que días más tarde la mesa directiva del Congreso rechazó. Algo que Castillo interpretó como un “rehusamiento expreso de la confianza”.



Ante esto, se dieron dos interpretaciones, la del Ejecutivo, que entendió que el Congreso había rechazado la primera “bala de plata”, y que por tanto, si este vuelve a decir que no a otra moción de confianza, Castillo pude disolver el Legislativo. Y la otra visión, que comparte la mayoría del Legislativo, entiende que al ni siquiera votarse en el pleno del Congreso, la moción de confianza no cuenta “como bala gastada”, por lo tanto señalan que si Castillo cierra el Legislativo, lo hará de forma inconstitucional.

Muchos congresistas invocaron a “unir una sola voz”, para defender la institucionalidad del país. EFE