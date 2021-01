Congreso confirma a Biden como presidente electo pese al intento de Trump por frenarlo

Hoy será un día políticamente agitado en Washington. Por un lado, el Congreso de Estados Unidos ratificará la victoria electoral del demócrata Joe Biden, que asumirá el 20 de enero. Por otro, los partidarios del republicano Donald Trump realizarán un acto masivo, en el que hablará el propio presidente saliente, que sigue sin admitir su derrota y agitando un supuesto fraude que no ha podido demostrar.

Todo un día después de las elecciones en el estado de Georgia para definir las dos bancas en el Senado que faltan adjudicar. Esas dos bancas -los resultados se conocerán en estas horas-, determinarán qué partido tendrá la mayoría en el Senado.

Trump confirmó anoche que hablará en el acto en Washington convocado por sus simpatizantes para protestar contra la certificación en el Congreso de los resultados de las presidenciales del pasado de 3 de noviembre.



“Hablaré en el SAVE AMERICA RALLY (Salvemos a Estados Unidos)”, tuiteó Trump.



Cientos de partidarios del presidente saliente comenzaron a reunirse ayer martes para el acto. Procedentes de todos los rincones del país, los manifestantes dijeron estar respondiendo a la convocatoria de Trump a concentrarse en la capital cuando el Congreso certifique la victoria de Biden.



Trump tuiteó el mes pasado que sus seguidores deberían encontrarse en Washington DC para lo que prometió sería un día de protestas “salvaje”.

Gran parte del centro de la capital ha sido tapiado, con tiendas y negocios cerrados por la pandemia y por temores de que se repita la violencia que sacudió a la ciudad durante las marchas en reclamo de justicia racial el año pasado.



Trump se ha negado a aceptar que perdió las elecciones, haciendo repetidas e infundadas afirmaciones de fraude o manipulación de votos en los estados donde fue derrotado por Biden por estrecho margen.



Más de la mitad de los votantes republicanos cree que Trump ganó o no está seguro de quién ganó, según una encuesta realizada en diciembre por investigadores de las principales universidades estadounidenses, incluida Harvard.

En el Congreso.

El vicepresidente saliente, Mike Pence, presidirá la sesión conjunta del Congreso de hoy miércoles, en la que los legisladores confirmarán estado por estado los votos del Colegio Electoral.



Esa certificación suele ser una formalidad, pero Trump ha estado presionando a Pence para que anule la victoria de Biden, al afirmar falsamente que el vicepresidente tiene la autoridad para descartar los votos a favor de Biden.

¿A Escocia?

Se especula que Trump viajaría a uno de sus club de golf en Escocia para no estar en la asunción de Biden.



Ayer martes la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, se hizo eco de esta información. Sturgeon afirmó que la prohibición de viajar a la región durante el confinamiento se aplica también a Trump.



El diario británico The Sunday Post informó que el aeropuerto de Glasgow Prestwick fue advertido de la llegada el 19 de enero de un avión Boeing 757 que Trump utiliza ocasionalmente. Sin embargo, contactado por AFP, el aeropuerto lo negó: “podemos confirmar que no esperamos una visita de Donald Trump en enero”, afirmó una portavoz.



Escocia se encuentra desde ayer martes en un nuevo confinamiento total debido al coronavirus, que incluye la prohibición de viajar dentro y fuera de esa nación británica excepto por razones esenciales.



Sturgeon dijo no tener “ni idea” de los planes de Trump pero insistió en las restricciones. “No vamos a permitir que la gente entre en Escocia sin un propósito esencial y eso se aplicaría a él como a cualquiera”, afirmó. “Y venir a jugar al golf no es lo que yo consideraría un propósito esencial”, agregó.



Si Trump desairase la toma de posesión de su sucesor rompería con más de un siglo de tradición.



Trump es propietario de dos complejos de golf en Escocia: el Trump International Golf Links Scotland en Aberdeenshire, en el noreste, y Turnberry en Ayrshire, en el suroeste.