Claves para entender la tensión entre EE.UU y China

Luego de una breve calma, las tensiones volvieron entre las dos mayores potencias mundiales. Se considera que las relaciones entre China y Estados Unidos están en su peor momento en décadas, con la profundización de la desconfianza y puntos de fricción por acusaciones estadounidenses de prácticas comerciales y tecnológicas injustas, además de conflictos sobre Taiwán. El coronavirus dio además el puntapié para avivar las tensiones. Aquí las claves para entender qué es lo que ocurre.



La última chispa en la relación bilateral la generó el coronavirus . La enfermedad fue reportada por primera vez por las autoridades chinas a la OMS el 31 de diciembre y no se creía que se hubiera extendido a Europa sino hasta enero. Un portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, insinuó en Twitter, sin pruebas, que el virus fue originado por el personal militar estadounidense destacado en la región china de Wuhan , en lugar de por un animal vivo. Pero Estados Unidos aseguró que tiene "pruebas" de que el coronavirus procede de un laboratorio en China y la acusó de haber escondido la emergencia y la propagación del nuevo coronavirus, aunque científicos informaron a la OMS que es de origen animal. Los científicos estiman que el virus pasó de animales a humanos en China a fines del año pasado, posiblemente en un mercado en la ciudad de Wuhan famoso por ofrecer carnes exóticas y animales vivos. El epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci, uno de los máximos responsables por el equipo especial montado por la Casa Blanca para enfrentar la epidemia, defendió esa tesis en una entrevista publicada por National Geographic. "Si uno mira la evolución del virus en murciélagos y lo que tenemos ahora (la evidencia científica) es muy, muy fuerte de que no podría haber sido manipulado de forma artificial y deliberada", comentó. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha seguido insistiendo en la responsabilidad de China. "Creo que todo el mundo puede verlo ahora. Recuerden, China tiene un historial de infectar al mundo y administrar laboratorios de baja calidad", dijo Pompeo. Pero en China no se han quedado atrás y acusó a Trump de “evadir sus responsabilidades” incluso mediante un video que se burla con juguetes.

"Fuera" a los periodistas

Otra perlita en la tensa relación bilateral se dio cuando Estados Unidos impuso en febrero medidas restrictivas a los corresponsales de los medios estatales chinos en su país, al considerarlos un brazo de la propaganda oficial de Pekín. En respuesta, China expulsó en marzo a los periodistas de nacionalidad estadounidense de cinco medios de ese país: The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Voice of America y Time. La medida fue más dura de lo esperado por la cantidad de periodistas involucrados y por no dejar que trabajen en Macao o Hong Kong, zonas que tienen leyes distintas a las chinas. Las medidas “son completamente necesarias y recíprocas y China se ve obligada a tomarlas como respuesta a la opresión poco razonable que los medios chinos experimentan en Estados Unidos. Son una autodefensa legítima y justificada en cualquier sentido. Lo que Estados Unidos ha hecho es atacar exclusivamente medios chinos, y por tanto ha estado motivado por una mentalidad de la Guerra Fría y la parcialidad ideológica”, dijo el Ministerio de Exteriores.