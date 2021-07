China planea reforzar sus vacunas con una dosis de Pfizer y estudia mezcla con Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China está planteándose reforzar la vacunación de su población, inoculada mayoritariamente con antígenos de manufactura local de virus inactivado, con una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero desarrollada por Pfizer y BioNTech, informó hoy el diario local Caixin.

Fuentes cercanas a los reguladores farmacéuticos chinos citadas de manera anónima por Caixin indicaron que "las autoridades chinas planean usar la vacuna (de Pfizer-BioNTech) como dosis de refuerzo para la gente que ha recibido vacunas de virus inactivado".



La fuente también señaló que es probable que esa dosis adicional sea gratuita.



Además, según Wu Yifang, presidente de Fosun Pharma -socia china de BioNTech-, la Universidad de Hong Kong está llevando a cabo un estudio del rendimiento obtenido al mezclar la vacuna china de Sinovac con la de BioNTech y "los datos disponibles ahora mismo dan pie al optimismo".



Desde hace meses, la comunidad científica debate sobre la necesidad y la efectividad de inyectar una tercera dosis, que podría ser de vacunas distintas a la inoculada con anterioridad.



En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou dijo este jueves que aún está en estudio si a algunos sectores de la población se les dará la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. No obstante, aseguró que, de confirmarse, sería con la del laboratorio Pfizer.



El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que las personas no deben decidir de manera unilateral el mezclar dosis de distintas fabricantes, sino que deben seguir los consejos de las agencias de salud pública.



Este jueves, el organismo pidió a los países miembros que sean "extremadamente cautos" y "no se vean tentados" a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo, algo que en su opinión no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis.



Próxima aprobación

Además, Fosun Pharma detalló que los reguladores de medicamentos chinos han terminado de revisar la vacuna de Pfizer-BioNTech, que se encontraría ahora en fase de revisión administrativa.



"Los departamentos competentes están a punto de aprobar la vacuna", aseguró este miércoles Wu durante una reunión con los accionistas de la empresa.



Fosun confía en poder comenzar la producción nacional antes de que termine el presente mes, y su objetivo es poder manufacturar mil millones de dosis antes de que termine 2021, según Caixin.



El pasado mes de abril, el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, aseguró que confiaba en recibir el visto bueno de los reguladores chinos antes de que acabara el mes de julio.



De aprobarse la citada vacuna, será la primera de ARN mensajero -y la primera desarrollada por compañías extranjeras- en obtener la luz verde en la China continental, mientras que en Hong Kong se está utilizando la vacuna de BioNtech desde hace meses.



China está ya en la tercera fase de ensayos clínicos de su propia vacuna de ARN mensajero, desarrollada por la farmacéutica Walvax y el Ejército chino