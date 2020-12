Chavistas admitieron la alta abstención en las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venezuela votó a cuentagotas ayer en unas elecciones legislativas que convocaron a más de 20 millones de ciudadanos y que se celebraron pese al rechazo de la Asamblea Nacional, de clara mayoría opositora, y buena parte de la comunidad internacional.

La abstención superaba el 80% en algunos centros de votación del este de Caracas pasadas las cinco de la tarde (las 19:00, hora uruguaya) cuando apenas faltaba una hora para el cierre oficial de los colegios. La cifra fue reportada por la agencia EFE tras entrevistar a los coordinadores de seis colegios electorales de la capital.

Las elecciones servirán para ocupar los 277 escaños que tendrá la Cámara desde el 5 de enero de 2021, cuando se instalarán los legisladores elegidos en la jornada de ayer.



Medios locales y dirigentes opositores difundieron numerosas imágenes que mostraban centros de votación sin electores en cola, situación que EFE pudo constatar en algunos puntos de Caracas y de Maracaibo, capital del estado Zulia, las dos ciudades más grandes del país.



En el colegio La Consolación, ubicado en la localidad de Libertador, aseguraron que para las seis de la tarde habían votado 778 electores de los 7.117 inscritos, un resultado que refleja 89,1% de abstención, justo a la hora de cierre.



Por su parte, el colegio Don Bosco, que se encuentra en el acomodado municipio Chacao, contabilizaba 201 votos cuando faltaba poco más de una hora para el cierre, lo que se traduce en 95,1% de abstencionistas, pues su padrón electoral es de 4.120 ciudadanos.

La "fiesta"

El chavismo dio comienzo a la llamada “fiesta electoral” una hora antes de la apertura de los centros, con numerosas concentraciones en varias partes del país, en las que lanzaron fuegos artificiales e hicieron sonar música de trompeta, conocida como toque de diana, que suena cada vez que en Venezuela se celebran unos comicios.



La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue la primera representante del Ejecutivo en emitir el sufragio. Después, llamó a los ciudadanos “a votar masivamente” como una expresión en contra de las sanciones impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos.



“Hace cinco años, quienes llegaron al Parlamento lo secuestraron (...) llegó el día de rescatar el Parlamento venezolano”, expresó ante periodistas, en alusión a la oposición que lidera Juan Guaidó, actual jefe del Legislativo y reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países.



La oposición que respalda a Guaidó y que no participa en esta contienda por considerarla fraudulenta siguió el desarrollo de la jornada para denunciar posibles irregularidades, puesto que el proceso no contó con presencia de observadores internacionales independientes.

Nicolasito inquieto

Unos 14.400 aspirantes se presentaron para ocupar bancas en la Asamblea Nacional, entre ellos Nicolasito, el hijo de Maduro, quien se mostró muy preocupado por la baja participación electoral: “No estamos conformes”, declaró en un audio, con tono abatido.



A las 3 de la tarde (hora de Venezuela) el hijo del dictador exigió a los dirigentes del chavismo que fueran “casa por casa” a buscar votantes. “Vayamos a las casas de la gente, vayamos a los edificios, a las veredas, a las calles en todos los barrios de La Guaira y digámosle a la gente lo que estamos jugándonos… Nos estamos jugando la patria, la continuidad de la revolución bolivariana”, dijo ofuscado, según consignó el portal Infobae.



Más temprano, se filtró un mensaje de Julio César León Heredia, militar venezolano y actual gobernador de Yaracuy, en el que admitió la bajísima participación en los comicios y llamó a sus militantes a aplicar “cualquier método” para obligar a la gente a ir a votar.



Pese a la escasez de colas en los centros, o quizás debido a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió extender una hora el cierre de las mesas.



En el último balance de la jornada, el actual legislador opositor Freddy Guevara afirmó que “en este momento, según la información que hemos recopilado, más del 80% de los venezolanos le dijo no al fraude”.



Por su parte, Juan Guaidó aseguró en Twitter que la abstención “superó el 82%”, un dato que no podrá ser corroborado hasta que el CNE emita el primer boletín con resultados.



El chavismo tenía previsto arrasar en este proceso para entregarle al presidente Maduro el control de la Asamblea Nacional, único poder público en manos de la oposición.



El dos veces candidato presidencial venezolano Henrique Capriles pidió ayer a la oposición replantear las alternativas para encontrar una solución a la crisis política tras la celebración de las elecciones.

ADEMÁS "Más colas para poner gasolina que para votar" Poca gente, con distancia entre sí para prevenir la expansión del COVID-19, y un ambiente de escepticismo, cuando no de abierto rechazo hacia la política: esa era ayer la tónica en las elecciones legislativas en Venezuela, un día que apenas se diferencia de cualquier otro fin de semana en Caracas.



La capital venezolana amaneció adormecida, con filas frente a los mercados y apenas unos pocos en los centros de votación en los que, al revés que en otros comicios, los venezolanos no parecían estar viviendo una jornada electoral para renovar la Asamblea Nacional.



Mientras algunos vecinos compran frutas, en el vecino centro de votación apenas puede verse algún ciudadano que va a depositar su sufragio, despistado por la falta de ambiente. “Hay más colas para poner gasolina que para votar, afirmaba un vecino de Petare al observar el centro de votación desierto. Al otro extremo, en el populoso barrio de Catia, se ubica el colegio electoral donde votaba Hugo Chávez. Unas 500 personas, de las 3.380 que estaban registradas, habían votado en el ecuador de la jornada.

UE, OEA y EE.UU. no reconocen comicios

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazarán hoy el resultado de los comicios de ayer en Venezuela e impulsarán el “máximo consenso” con la oposición y los países de la región sobre el escenario que se abre desde ahora hasta el 5 de enero, cuando acabe el mandato de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.



“Asumiremos las consecuencias políticas de no reconocer la legitimidad de estas elecciones”, aseguraron a EFE fuentes europeas.



Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, tachó de “farsa” y “fraude” las elecciones parlamentarias.



Washington, principal aliado de Guaidó, lidera la presión contra Maduro con sanciones económicas, incluido un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.



“Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano”, escribió Pompeo en Twitter.



La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha dicho también que desconocerá el resultado.



La UE considera que los comicios en Venezuela no cumplen los mínimos estándares democráticos y esa será la reacción de los jefes de la diplomacia cuando se reúnan hoy en Bruselas.



Fuentes diplomáticas españolas dijeron que los veintisiete países están a la espera de ver “qué va a ocurrir” tras estas elecciones a las que no se presentaron los principales líderes de la oposición, comandada por Guaidó, a quien la UE otorga legitimidad frente al presidente Nicolás Maduro.



Además, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, convocará antes de Navidad una reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto para “analizar juntos” el resultado de las elecciones.



Los ministros de Exteriores aprobarán también el nuevo régimen de sanciones de la UE para castigar a los perpetradores de violaciones contra los derechos humanos, que emula a la Ley Magnitsky de EE.UU.



Aunque las sanciones tendrán que aprobarse por unanimidad de los Veintisiete, el nuevo régimen dará a la UE más flexibilidad para castigar a los individuos y entidades que violen los derechos fundamentales.