Celebridades y países buscan financiar una vacuna contra el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Unión Europea (UE) organizará el próximo 27 de junio una nueva conferencia de donantes abierta a gobiernos, empresas y ciudadanos para recaudar fondos para una vacuna universal contra el coronavirus, tratamientos y pruebas de diagnóstico que lleguen a todos los rincones del mundo.

“Sabemos que solo podremos derrotarlo cuando tengamos una vacuna”, dijo en un video difundido, el jueves, en las redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para presentar la iniciativa, que apoyan cantantes como Lady Gaga, Shakira, Justin Biber o el actor Hugh Jackman.

La nueva campaña, denominada Gobal Goal. United for our future (Objetivo Global. Unidos por nuestro futuro), es la continuación del evento para recaudar fondos auspiciado por la CE el 4 de mayo, que lleva recaudados 9.844 millones de euros, de los que 6.500 provienen de países u organizaciones de la UE, según las últimas cifras detalladas por la Comisión Europea.



“Fue sólo el principio de nuestra maratón”, dijo Von der Leyen, que no puso un objetivo de recaudación a la cita pero señaló que el objetivo de lograr “una vacuna para todo el que la necesite, no solo para aquellos países y personas que se la puedan permitir” precisará de “decenas de miles de millones de dólares”.

Por el momento, han confirmado su apoyo a la iniciativa España y otros países de la UE como Alemania, Austria, Bélgica, Francia e Italia, así como socios extracomunitarios como Arabia Saudita, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica.



No se encuentra en la lista Estados Unidos, que tampoco participó en la primera iniciativa de recaudación de fondos.



“Todo el mundo puede contribuir”, tanto gobiernos como empresas o ciudadanos particulares, añadió la presidenta de la Comisión Europea. (Con información de EFE)