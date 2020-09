Se cayó la venga de TikTok a Microsoft

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oferta de Microsoft para comprar las actividades de la aplicación de videos TikTok en Estados Unidos fue rechazada por ByteDance, propietaria china de la plataforma.

“ByteDance nos hizo saber hoy que no venderá las operaciones estadounidenses de TikTok a Microsoft. Estamos convencidos de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, a la vez que se protegían los intereses de la seguridad nacional”, informó Microsoft ayer domingo en un comunicado.

La semana pasada, la agencia Reuters había informado que China se opone a que la empresa ByteDance realice una venta forzada de las operaciones de TikTok en Estados Unidos y preferiría que la aplicación de videos cierre en ese país.



ByteDance ha estado en conversaciones para vender el negocio estadounidense de TikTok a potenciales compradores, incluidos Microsoft y Oracle, desde que el presidente Donald Trump amenazó el mes pasado con prohibir el servicio si no es vendido.



Trump dio a ByteDance plazo hasta mediados de septiembre para cerrar un acuerdo.



Sin embargo, funcionarios chinos creen que una venta forzosa haría que tanto ByteDance como China parezcan débiles ante la presión de Estados Unidos, dijeron las fuentes de Reuters que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad de la situación.



ByteDance dijo en un comunicado a Reuters que el gobierno chino nunca le ha sugerido que debería cerrar TikTok en Estados Unidos o en cualquier otro mercado.



Dos de las fuentes aseguraron que Pekín está dispuesto a utilizar las revisiones hechas a una lista de exportaciones de tecnología el 28 de agosto para retrasar cualquier acuerdo sobre ByteDance.



La semana pasada Trump se mostró inflexible con la aplicación TikTok, al reafirmar que la empresa tiene hasta el 15 de septiembre para vender sus operaciones en Estados Unidos a una empresa local o tendrá que irse del país.



“No, no voy a extender la fecha límite, no. Es el 15 de septiembre, no habrá ninguna extensión de la fecha límite de TikTok”, aseveró Trump el jueves a periodistas en Washington.