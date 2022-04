Caso Madeleine McCann: un dato clave podría devastar a sus padres y presiona a la Policía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Madeleine McCann fue reportada como desaparecida el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz en el Algarve, Portugal, mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia. Las investigaciones indican que habría sido raptada por el pedófilo alemán Christian Bruckner, quien cumple condena actualmente por por violar a una mujer estadounidense de 72 años. Y aunque todo apunta a él, podría no llegar a ser enjuiciado.

El caso de Madeleine continúa con una investigación en curso, aunque cuenta con un principal obstáculo que podría trabarlo por completo: el Estatuto de limitaciones de Portugal contempla que los delitos cometidos hace 15 años sean difíciles de someter a un enjuiciamiento y, por ende, la policía nacional trabajará a contrarreloj durante todo abril para recabar las pruebas suficientes y así determinar que Bruckner es el culpable.



En diálogo con el medio The Sun, Spencer Dohner, abogado perteneciente al grupo MDM Legal, dio su punto de vista y se refirió a las normas vigentes en el país luso: “Si Madeleine está muerta y fue asesinada, el punto límite para el enjuiciamiento sería el 15° aniversario de su desaparición. Si la encontraran con vida y hubiera sido victima de delitos sexuales, siendo menor de edad, se podría iniciar un proceso judicial hasta que llegara la fecha de su cumpleaños 23”.



Otro de los testimonios claves en este caso, que tomó una magnitud importante en el mundo por el seguimiento del mismo, fue el del fiscal alemán Christian Wolters al sitio The Mirror en 2021: “Confiamos en que tenemos al hombre que la secuestró y la mató. Ahora es posible que podamos acusarlo. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos hacerlo con la mejor batería de pruebas posible”.

Y, en esa misma línea, continuó: “Cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería obrar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición; es una evidencia circunstancial, no tenemos evidencia científica. Si tuviéramos un video del acto o una foto de Madeleine muerta con el acusado en cámara, no hubiéramos tenido que hacer un llamamiento público. Pero sólo tenemos pruebas circunstanciales”.



Las imputaciones sobre el caso de Madeleine lo tienen a Bruckner como el principal apuntado ya que vivió en la zona del Algarve entre 1995 y 2007 y se encontraba muy cerca de la zona de Praia Da Luz donde vacacionaba la familia McCann.



Por último, y a modo de sentencia, el fiscal completó: “No puedo decirles sobre qué base asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva”.

Bruckner cuenta con un largo historial de hechos delictivos. Su primer juicio, en el cual se lo implicó por un delito sexual, fue en 1994, cuando afrontó su primer juicio tras abusar de un niño; años más tarde, en 2016, se vería envuelto en un caso donde fue detenido con pornografía infantil.