Carlos III pagará una extra de 678 euros a su personal por alza en el costo de vida

El rey Carlos III concederá a su personal una paga adicional de 600 libras (678 euros) para ayudar a los que menos ganan a afrontar el elevado costo de la vida en el Reino Unido, donde la inflación interanual está en el 10,1 %, revela "The Sun".

Además del salario mensual, el personal con un sueldo por debajo de las 30.000 libras (33.900 euros) brutas anuales cobrará esta extra a finales de este mes, mientras que los que tienen un sueldo más alto, recibirán una paga más baja, según el tabloide.

El palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, no ha querido pronunciarse sobre esta información, pero que sale a la luz antes de que el Gobierno conservador de Rishi Sunak desvele el día 17 las medidas para superar la crisis.



Según "The Sun", el aporte adicional planeado por el jefe de Estado procederá de sus ingresos personales y no de los contribuyentes.



El personal del rey que gana entre 30.000 y 40.000 libras (33.900 y 45.900 euros) recibirá una paga extra de 400 libras (452 euros) y los que tienen un sueldo de entre 40.000 y 45.000 libras (45.900 y 50.850 euros) cobrarán 350 libras (395 euros), dice el diario.



El dinero procederá de los ingresos que recibe Carlos III del llamado ducado de Lancaster, formado por una zona de 18.000 hectáreas de terreno en el norte de Inglaterra y también de propiedades en el centro de la capital británica, según algunos medios.



Este ducado genera unos 20 millones de libras (22,6 millones de euros) al año, según los medios.



"El rey está muy al tanto del aumento de las facturas energéticas que afronta la gente y le preocupa el bienestar económico del personal leal del palacio y hace lo que puede", dijo una fuente al periódico. "El rey pagará este dinero de su propio bolsillo" para ayudar a los empleados a afrontar la crisis, añadió.