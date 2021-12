Camionero cubano fue condenado a 110 años de cárcel por accidente que dejó cuatro fallecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un camión de carga transitaba por una interestatal de Colorado, Estados Unidos, el 25 de abril de 2019, cuando ocurrió un accidente que dejó cuatro fallecidos y seis heridos. Ese siniestro fatal llevó a que Rogel Aguilera-Mederos, un camionero cubano, fuera condenado a 110 años de prisión en Estados Unidos.

Aguilera-Mederos, que tenía en ese entonces 23 años, chocó el camión de carga de madera que manejaba contra varios autos que estaban parados por un accidente que había ocurrido más adelante y que había congestionado el tránsito, detalló la BBC. Y, si bien no estaba bajo los efectos de las drogas, alcohol ni tampoco tenía antecedentes penales, la justicia consideró que había tomado “decisiones terribles e imprudentes” aunque no tuviera “la intención de hacer daño”, expresó el medio británico.



Los 110 años, detalla AP, son el plazo mínimo obligatorio establecido por la ley estatal, de acuerdo a The Denver Post, medio de la localidad donde ocurrió el hecho. No obstante, el juez Bruce Jones dijo: “Lo que sí diré es que si tuviera la discreción, esta no sería mi sentencia”.



En tanto, Aguilera-Mederos argumentó, de acuerdo a la agencia AP, que los frenos del camión fallaron. Sin embargo, para quienes investigaron el caso, el camionero podría haber utilizado alguna de las rampas que existen en la carretera; estos caminos fueron creados para evitar accidentes cuando hay autos o camiones sin frenos.



“No soy un asesino. Cuando miro mis cargos estamos hablando de un asesino, y yo no lo soy. Nunca pensé en lastimar a nadie en toda mi vida”.

La condena



La condena se debió a cuatro cargos de homicidio vehicular, sumado a seis cargos de asalto en primer cargo, 10 cargos de intento de asalto en primer grado, cuatro cargos de conducción descuidad que causó la muerte, dos cargos de asalto vehicular y un cardo de imprudencia conduciendo, publicó AP. Lo que se traduce en 110 años de cárcel.



La resolución ha generado polémica en Estados Unidos. De hecho, se ha realizado una recolección de firmas en Change.org y ya hay más de 2.600.000 firmas; el objetivo es llegar a las 3.000.000.



“Este accidente no fue intencional ni fue un acto criminal. Nadie más que la empresa debe ser responsable de este accidente”, detalla la petición. A su vez, artistas como J Balvin y otras celebridades han demostrado su descontento con la sentencia.