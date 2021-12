Brasil reabre sus fronteras terrestres: requisitos para ingresar al país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el verano a pocos días de comenzar, en Uruguay había tensión y expectativa ante las fronteras terrestres de Brasil cerradas. Sin embargo, el Diario Oficial de Brasil publicó una nueva ordenanza sobre el ingreso a su país que regirá desde el próximo sábado 11 de diciembre.

Respecto al transporte terrestre, la nueva ordenanza brasileña indica que podrán entrar los viajeros por “carretera o cualquier otro medio terrestre”, pero para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:



-certificado de vacunación impreso o digital con vacunas aprobadas ya sea por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por las autoridades del país donde fue inmunizado el viajero. Además, el documento agrega que la aplicación de la última dosis debe haberse suministrado al menos 14 días antes de la fecha de ingreso a ese país.



-prueba negativa de test para detectar el coronavirus. En el caso de que sea test de antígeno, debe ser realizado dentro de las 24 horas antes anteriores al ingreso al país. Si se trata de una prueba PCR, debe ser realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso.

¿Quiénes no deben presentar comprobante de vacunación o test negativo? El documento detalla algunas particularidades, por ejemplo, para los habitantes de ciudades fronterizas. Estas personas no necesitan presentar dichos documentos pero sí un documento que lo compruebe. En tanto, esto tampoco será un requisito para quienes realicen transporte de carga.