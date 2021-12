¿Cuándo se podrá viajar a las playas de Brasil? Tensión y expectativa por el verano ante frontera terrestre cerrada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los límites para la entrada de uruguayos a Brasil por las fronteras terrestres, y en dos de los tres puentes con Argentina, son seguidos con preocupación por el gobierno uruguayo, cuando se acerca la temporada de verano. Es que las disposiciones de uno y otro lado, en caso de continuar, pueden generar menor flujo de visitantes así como la imposibilidad de que los uruguayos puedan llegar por vía terrestre a las playas de Brasil.

Actualmente, los uruguayos que se trasladan mediante autos particulares, ómnibus de línea o excursiones terrestres no pueden ingresar al país norteño o regresar a Uruguay por la frontera seca, salvo una autorización excepcional. En el caso de Argentina, solo está habilitado el cruce por el puente de Salto en horario acotado, mientras Uruguay insiste con gestiones para habilitar el paso por Fray Bentos y Paysandú.



En el gobierno asumen que las decisiones son soberanas de los países limítrofes, pero de todos modos la cercanía de la temporada de verano es un factor que empezó a acelerar los contactos y consultas.

Los viajes en avión sí están habilitados, y a Argentina también se puede cruzar por barco.

Brasil.

Durante la última semana el tema subió la tensión con Brasil. Uruguay recibió a fines de noviembre el ingreso de brasileños por tierra en el marco de las finales de la Confederación Sudamericana de Fútbol pero, ante la falta de reciprocidad, el gobierno resolvió endurecer su postura para los ingresos en ómnibus norteños, a la espera de una negociación.



El director de Transporte, Pablo Labandera, tuvo esta semana una reunión con autoridades brasileñas, en la que participaron las cancillerías de los dos países. Allí debatieron el asunto y Uruguay planteó que tendría “una actitud espejo” en materia de ómnibus de transporte.



“Le planteamos a Brasil que desde el 1° de diciembre íbamos a tener una actitud espejo. Que si ellos flexibilizaban nosotros estábamos dispuestos a flexibilizar, pero que si no lo hacían, no. Y en lo que quedamos, y a la espera de eso estamos, es que iban a procesar el tema en su interna e iban a convocar una nueva reunión bilateral en estos días”, contó Labandera.

Vista aérea de la playa Brava de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

“Esto no es un capricho. El acuerdo de transporte internacional terrestre prevé la exigencia de reciprocidad, entonces en eso nos apoyamos nosotros para tomar medidas espejo”, sostuvo el jerarca.



Labandera agregó que esperan una nueva reunión entre lunes y martes en busca de destrabar la situación.



La “preocupación” del gobierno también fue abordada el miércoles en el Parlamento por el director de Asuntos de Frontera de la Cancillería, Federico Perazza. “Brasil nos dijo lo que dice siempre: ‘Lo estamos analizando’, pero que la decisión implica, por lo menos, la convergencia de cinco ministerios”, afirmó.

“Uruguay permitió a varias empresas de ómnibus de Brasil que pudieran venir libremente, sobre todo en el marco de estas finales continentales de fútbol que hubo, y eso transcurrió de manera muy normal y muy fluida. En esa lógica de entendimiento, queremos que Brasil también, poco a poco, vaya abriendo las fronteras con el Uruguay y con todos los países del Mercosur”, agregó.



Perazza respondió a la consulta del diputado frenteamplista de Rocha Gabriel Tinaglini, quien remarcó el “impacto en el turismo” por la movilidad restringida para los uruguayos.



Aunque las negociaciones las encabezan Transporte y Cancillería, en el Ministerio de Turismo también siguen atentos la incertidumbre por la habilitación brasileña.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, realizó consultas en el Ministerio de Turismo de Brasil, aunque consideró que se trata de “un tema soberano”. “Ellos están más interesados que nosotros, porque tener la frontera cerrada implica que no están ingresando turistas a Brasil”, dijo en relación a lo que le transmitieron. Aunque, también, le manifestaron que la decisión recae en las autoridades sanitarias del país.



Viera fue más cauto sobre la posibilidad de tomar medidas espejo y dijo que “la solución es seguir dialogando”.



El director de Pasos de Frontera del Ministerio de Defensa, Milton Machado, aclaró que sí se permite el ingreso a Uruguay de brasileños en auto.

Machado también mantuvo contacto con autoridades fronterizas brasileñas para consultar sobre la prohibición del ingreso de uruguayos. “Ellos manejan que la expectativa es de abrir las fronteras, pero es una decisión del gobierno central. Ahora, con el tema de la nueva variante de Covid, también se complica un poco. Venía todo bien para flexibilizar pero ahora surgió eso, entonces quedamos todos a la expectativa y a la espera”, dijo.



Los operadores turísticos, por su parte, aguardan con incertidumbre. “No sabemos cuándo vamos a poder trabajar, no hay perspectivas, y se nos viene la temporada arriba”, dijo Roberto Leone, de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra). “Permanentemente recibimos consultas de pasajeros, ya sea de turismo o de las líneas regulares. Los que toman líneas regulares son pasajeros que no pueden pagar un avión. Entonces, no es solo por turismo; hay gente que quiere visitar a la familia o hacer negocios”, señaló el directivo de la empresa Coit.

En este escenario son analizadas algunas situaciones intermedias, como habilitar que los pasajeros viajen en un ómnibus hasta la frontera y que allí hagan un trasbordo para tomar un vehículo brasileño y continuar su viaje hasta el destino. “Es la búsqueda de una situación intermedia desde el punto de vista operativo. Esto permitiría, por ejemplo, que no se perjudicara el turismo. Porque si cerramos la frontera nos jorobamos todos”, dijo Labandera.

Argentina.

El gobierno espera que Argentina también habilite el pasaje por los puentes de Fray Bentos y Paysandú, aunque todavía no hubo un anuncio. La Embajada de Uruguay en Buenos Aires realizó distintas consultas informales, y la respuesta es que la definición depende de las autoridades sanitarias. Fuentes al tanto de las negociaciones internas en el gobierno argentino dijeron que si bien desde Migraciones son más favorables a restablecer el pasaje, el Ministerio de Salud está más reticente.

Puente de Fray Bentos.

El Ministerio de Turismo también sigue atento este tema, por advertir que el ingreso por Fray Bentos, sobre todo, favorecerá un mayor flujo turístico. Desde Pasos de Frontera del Ministerio de Defensa, Machado insistió en que están “a la expectativa y a la espera de que haya resoluciones oficiales”.

Vecinos del litoral insisten con cruzar sin hacerse test PCR Además del impacto sobre el turismo, la prohibición del cruce por los puentes binacionales de Paysandú y Fray Bentos, así como las limitaciones para hacerlo en Salto, generaron nuevos reclamos de colectivos de familias cuyos integrantes viven en ambas márgenes del río Uruguay. Desde la apertura del puente Salto-Concordia, en octubre, los grupos pidieron un “protocolo especial” para que las familias que tengan vínculo binacional puedan cruzar la frontera con el esquema de vacunación completo, y sin el resto de las exigencias. Eso incluye el reclamo de que no tengan que hacerse test PCR.



Sobre este tema, que ya había sido planteado al gobierno, insistieron este miércoles en el Parlamento representantes del Grupo Familias Binacionales Organizadas, así como del Grupo Puente Paysandú y el Grupo Puente Salto-Concordia. “Entendemos que el esquema de vacunación alcanza”, dijo Laureana Gangge, del Grupo Familias Binacionales. Doris Correa, del Salto-Concordia, insistió con el permiso de ingresar sin PCR. “La mayoría estamos vacunados. Si no, ¿para qué nos hicieron vacunar?”, dijo ante los legisladores de la comisión especial de frontera con Argentina.