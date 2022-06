Brasil confirmó los primeros casos "autóctonos" de la viruela del mono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brasil confirmó este jueves los primeros casos autóctonos de la viruela del mono con el diagnóstico de la enfermedad en tres personas residentes en la ciudad de Sao Paulo.

Con el nuevo reporte, el gigante suramericano suma 14 casos en total y se ubica como la nación con más contagios confirmados de la enfermedad en América Latina.

Según informó el Ministerio de Salud, los casos autóctonos corresponden a tres hombres entre los 24 y los 37 años de edad "sin histórico de viajes a países con casos confirmados".



Los 11 casos restantes fueron diagnosticados a personas que visitaron recientemente España, Portugal e Inglaterra, países donde está en auge la enfermedad.



La mayoría de los diagnósticos se ha registrado en el estado de Sao Paulo, con 10 casos, todos en su capital homónima. Los otros cuatro fueron reportados en los estados de Río de Janeiro y Río Grande do Sul, con dos pacientes cada uno.

De acuerdo con la cartera de Salud, todos los casos todos los pacientes diagnosticados, incluidos aquellos bajo sospecha, están aislados y bajo supervisión de equipos de vigilancia en salud.



Los casos se han multiplicado en el país en tan solo dos semanas, luego de que las autoridades sanitarias notificaran el primer caso en Brasil, el pasado 8 de junio.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevan el número total de contagios por viruela del mono a 3.300, en 40 países.



La organización ha señalado que, si bien esta situación no supone un aumento masivo comparado con otros brotes como el de la covid-19 o del ébola, preocupa que no se consiga contener la propagación de la enfermedad.



Los laboratorios han confirmado la circulación del virus de la viruela del mono en al menos 36 países no pertenecientes a las regiones endémicas de África central y occidental, siendo Gran Bretaña el país con más contagios (793), seguido de España (497) y Portugal (317).



La OMS, con sede en Ginebra, vincula el actual brote a contactos íntimos entre hombres, aunque en principio no se trata de una enfermedad de transmisión sexual, sino que se transmite por contacto físico estrecho.



La organización mantiene su recomendación de no adoptar restricciones a los viajes en relación con este brote, aunque sí aconseja a quienes muestren síntomas de esta enfermedad que eviten los desplazamientos.