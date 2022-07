Conmoción en Brasil: anestesista abusó de paciente durante cesárea y se suman denuncias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un caso de abuso sexual conmociona a Brasil. El pasado domingo el médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 años, fue detenido por abusar de una paciente cuando esta ya estaba anestesiada y a punto de someterse a una cesárea para recibir a sus hijos mellizos. Pero tras salir a la luz el caso se han sumado otros.

Este martes cerca de diez mujeres acudieron al Departamento de Policía (Deam) de São João de Meriti para registrar denuncias policiales contra el anestesiólogo.

La investigación se inició luego de que empleados del Hospital de la Mujer de Vilar dos Teles, São João Meriti, municipio de la Baixada Fluminense, sospecharan de la conducta del médico. Las mujeres del equipo que realizaba las operaciones sospecharon del comportamiento y lo filmaron con un celular escondido. La grabación registró al hombre poniendo su pene en la boca de una paciente mientras participaba en su parto. La grabación fue entregada a investigadores de la Comisaría de Asistencia a la Mujer (Deam) de São João de Meriti.



La cantidad de sedante que aplicaba a las mujeres embarazadas fue el detonante de la desconfianza del equipo.

Los empleados que denunciaron al médico dijeron que, solo este domingo (10), Giovanni habría participado en otras dos cirugías en salas donde no fue posible la grabación. Sólo en la tercera operación las imágenes fueron posibles. La grabación fue realizada por un celular oculto.



En las imágenes del acto, la paciente se encuentra recostada en la camilla, inconsciente, a punto de dar a luz. En el lado izquierdo del campo, el equipo quirúrgico del hospital comienza la cesárea. Mientras tanto, del lado derecho, a un metro de distancia de sus compañeros, Giovanni se desabrocha el pantalón, saca el pene y lo introduce en la boca de la mujer embarazada.



El abuso dura aproximadamente 10 minutos. Mientras abusa de la víctima, el anestesista se mueve para que nadie en la habitación se dé cuenta. Cuando termina, toma un pañuelo y limpia a la víctima para ocultar los rastros.

En un comunicado publicado por el portal g1, una de las empleadas dice que los pacientes estaban sedados al punto de "no poder siquiera sostener a sus bebés". Según ella, en la sala de operaciones, "Giovanni siempre estaba", obstruyendo el campo de visión de cualquiera.

“Después de que el acompañante del paciente saliera del quirófano, Giovanni se puso una capa, haciendo una choza que impedía que nadie más viera al paciente del cuello para arriba”, narra el comunicado obtenido por g1. El mismo día, en la segunda operación, el testigo dice que “Giovanni usó el abrigo abierto sobre sí mismo, ensanchando su silueta, y se posicionó de una manera que también impedía que alguien viera al paciente del cuello para arriba”. En otro momento, “Giovanni, todavía posicionado hacia el cuello y la cabeza del paciente, comenzó, con el brazo izquierdo doblado, lentos movimientos de ida y vuelta”. “Por el movimiento y la curvatura del brazo, parecía que estaba sujetando la cabeza de la paciente hacia su región pélvica”, dijo en otro extracto.



Las imágenes del crimen fueron tomadas recién en la tercera visita del anestesiólogo en el día. Para realizar la grabación, en el último momento lograron cambiar de habitación, esconder el teléfono en una vitrina y luego confirmar el acto. En las dos primeras cirugías de la jornada, la estructura de las habitaciones no permitía ocultar el dispositivo, según el informe. El testigo y el resto del personal no acompañaron a la tercera cesárea a la habitación y solo pudieron ver las imágenes al levantar el teléfono, sin tener la oportunidad de detener el crimen.



“Los pacientes [de Giovanni] estaban completamente fuera de sí. Cuando eran atendidos por otro anestesiólogo, nunca eran así”, dijo el testigo en su testimonio.

Poco después de las 11:15, el anestesiólogo salió del Deam São João de Meriti, tomado por agentes de Polinter. Los periodistas le preguntaron al especialista por qué cometió los crímenes y si se arrepentía. Sin embargo, Giovanni se quedó en silencio. El anestesiólogo será derivado a la Prisión Pública José Frederico Marques, en Benfica.



El primer caso conocido

Thamires Souza Reis registró una denuncia en la Comisaría de Asistencia a la Mujer (Deam) de São João de Meriti contra el anestesista. La familia afirma que Thamires salió de la sala de partos con la cara blanca y cree que fue semen, que podría ser Giovanni.



El 5 de julio la mujer se dirigió al hospital Heloneida Studart (Baixada Fluminense) para dar a luz a sus mellizos. Horas después de llegar a la unidad de salud, uno de los bebés, Daniel, nació por parto natural. Pero le informaron que su segundo hijo debía nacer por cesárea. Una vez en el quirófano la joven dice que estaba tan drogada que no pudo asistir al nacimiento de su hijo David ni conocer al bebé, quien moriría un día después.



"Me puse de parto alrededor de las 5 pm. Allí me dijeron que estaba de parto y que no me iba a volver a ir. Como los bebés eran prematuros, me dieron medicina. A las 11 de la noche, el médico vio que el bebé estaba coronando. Mi primer hijo nació por parto natural y fue muy tranquilo. Cuando estaba por nacer el segundo bebé, dijeron que no era posible que naciera por parto normal y que tendría que ser por cesárea. Dijeron que nuestra vida estaba en riesgo", expresó la mujer, y agregó: "Me llevaron a otra habitación y el personal se desesperó. Por el tiempo que tomó, llamaron al anestesista, a este monstruo, para que viniera y me diera la anestesia. Ya era pasada la 1 de la madrugada del día 6. Me dolía mucho y me dijeron que el bebé no iba a nacer. Vino, me hizo una RAC en la columna y me inyectó un medicamento en el brazo. Entonces comencé a sentir mucho sueño. Siempre estaba detrás de mi cabeza, con la tela”, dice Thamires en referencia al anestesista.

La víctima relata que incluso le dijo a Giovanni que tenía mucho sueño y le preguntó si era normal.



“No quería dormir. Quería ver nacer a mi bebé. Quería saber si nacería vivo o muerto. Pero me dijo que podía dormir, estar tranquila que era lo mismo y que podía estar tranquila. No quería dormir. Desafortunadamente, vi a mi hijo salir del vientre y no pude sostenerlo. No pude sostener a mi hijo en mis brazos antes de que falleciera. Me desperté horas después sin saber qué había pasado. No tuve el privilegio de recoger a mi bebé antes de que falleciera. No conozco la cara de mi hijo. Solo conozco a mi hijo por foto", agregó en su relato.

El contratista y esposo de la paciente, Wagner Pena Sarmento, de 39 años, dice que asistió al nacimiento de su primer hijo. Pero Giovanni le habría impedido participar en la cesárea del segundo bebé. Señala que salió de la sala de parto porque pensó que sería un procedimiento normal.



"Fui a una habitación a ponerme algo de ropa. Entré a la mitad de la cesárea. Solo me quedé dos minutos. El anestesiólogo me dijo que me fuera. No reclamé nada. Solo pude ver a mi hijo en la sala de incubadoras. No sabía lo que estaba pasando. No peleé porque pensé que era un procedimiento normal. Estaban muy nerviosos. Pero horas después supe que mi esposa tenía algo blanco en la cara”, dice Wagner.



El hombre agregó que este lunes vio al médico por televisión y le preguntó a su esposa si él era quien le había puesto la anestesia.



"Dije: 'mira, ¿no es ese Giovanni?' El día después de la cirugía, incluso me aconsejó que demandara al hospital porque no podía operarse sin una ecografía. Este es un sentimiento de rebeldía. Pones a tu esposa en un hospital pensando que es seguro y no lo es. Solo estamos aquí para que otras personas te denuncien. Estoy disgustado. Nunca imaginas que violarán a tu esposa en una mesa de operaciones. Es un monstruo", cerró.

En su perfil de Twitter, el gobernador Cláudio Castro comentó sobre el caso: "Me impactó conocer el caso brutal del anestesiólogo del Hospital da Mulher, en São João de Meriti, filmado violando a una paciente. Investigación de la denuncia gravísima. El Gobierno de RJ brindará todo el apoyo y apoyo necesario a la víctima. Además de la investigación por parte de la Secretaría de Estado para la Policía Civil, se está abriendo una investigación interna para tomar medidas administrativas, además de la notificación a Cremerj".



Por medio de una nota, la Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro y el Departamento de Salud del Estado afirman que "repudian con vehemencia la conducta del anestesiólogo" y "están a disposición de la policía, colaborando con la investigación". Los órganos también informan "que se abrirá una investigación interna para tomar medidas administrativas, además de la notificación a Cremerj. El equipo del Hospital de la Mujer está brindando todo el apoyo a la víctima y su familia". El texto también destaca que el caso, “además de merecer nuestro repudio, constituye un delito, que debe ser sancionado de acuerdo con la legislación vigente”.