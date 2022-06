Bolsonaro dijo que hallaron restos humanos durante búsquedas de los dos desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que fueron encontradas "vísceras humanas" en la región donde desaparecieron el periodista británico y el indigenista brasileño en la Amazonía brasileña, en medio de la creciente confusión sobre el paradero de ambos.

El mandatario aseguró que existen "indicios" de que grupos ilegales que actúan en la Amazonía cometieron actos de "maldad" contra el periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo, desaparecidos hace una semana en el Valle del Javari, unas de las regiones de selva más remotas del país.

"Los indicios llevan a creer que cometieron alguna maldad contra ellos. Fueron encontradas vísceras humanas flotando en el río y que ya fueron enviadas a Brasilia para realizar pruebas de ADN", dijo Bolsonaro en entrevista con la Radio CBN Recife, emisora regional de la cadena Globo.

"Y, por el tiempo, ya tenemos aquí ocho, nueve días, será muy difícil encontrarlos con vida. Le pido a Dios que los encuentren con vida, pero los indicios conducen a lo contrario en el momento", subrayó Bolsonaro, sin referirse a la información dada por la esposa de Phillips sobre el hallazgo de dos cuerpos en la región.



De acuerdo con el premiado periodista ambiental, André Trigueiro, de la red de televisión Globo y amigo personal de Alessandra Sampaio, esposa de Phillips, la Embajada Británica y la Policía Federal le informaron en la mañana de este lunes a la esposa sobre el hallazgo de dos cuerpos.



De acuerdo con la información de Sampaio, por el avanzado estado de descomposición, los cuerpos serían remitidos a Manaus, la capital regional, o a Brasilia para pasar por una pericia forense que confirme la identificación de las víctimas.



No obstante, el Comité de Gestión de Crisis, creado por las autoridades para coordinar las búsquedas, así como asociaciones indígenas que participan en las búsquedas, desmintieron la información.



"No proceden las informaciones que están siendo divulgadas sobre haber sido encontrados los cuerpos del señor Bruno Pereira y del señor Dom Phillips", comunicó el comité, coordinado por la Policía Federal (PF) y del que forman parte el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública regional, con sus policías.



"Conforme ya fue divulgado, fueron encontrados materiales biológicos que están siendo analizados y las pertenencias personales de los desaparecidos. Cuando se encuentren (las personas o los cuerpos), la familia y los medios de comunicación serán inmediatamente informados", apuntó el comunicado.



Phillips, colaborador del diario The Guardian, y Pereira Araújo se encuentran desaparecidos desde el domingo 5 de junio en el Valle del Javari, una remota y selvática región en la Amazonía brasileña próxima a las fronteras con Perú y Colombia, donde realizaban una investigación sobre amenazas contra los indígenas.



El domingo, el comité indicó que el Cuerpo de Bomberos había encontrado un morral con un computador portátil -al parecer de Phillips- y otros objetos personales, como un documento de identificación de Pereira Araújo, libros y prendas de vestir de ambos, en la zona donde se adelantan las búsquedas.



El material fue hallado en un sitio cercano a la casa de Amarildo da Costa de Oliveira, más conocido como "Pelado", hasta el momento el único sospechoso por las desapariciones y que fue puesto preso el viernes luego de que las autoridades encontraran restos de sangre en una de sus embarcaciones.