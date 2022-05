Biden promete que se reunirá con el Congreso para tratar el control de armas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que se reunirá con miembros del Congreso para tratar la cuestión del control de armas, después del tiroteo en una escuela de Uvalde (Texas) que dejó 19 niños y dos profesoras muertas, además del atacante.

"Me reuniré con el Congreso por el tema de las armas, lo prometo", dijo Biden al comienzo de su reunión en la Casa Blanca con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que se encuentra de visita en Washington.



Biden respondía así a preguntas de los periodistas sobre si tiene pensado reunirse con el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, para tratar la cuestión del control de armas en el país.



No obstante, el mandatario no desveló cuándo tiene previsto reunirse con los legisladores.

El debate sobre el control de armas de fuego se reactivó la pasada semana a raíz del tiroteo de Uvalde, en el que un joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos, entró en una escuela primaria armado con un fusil automático que había comprado legalmente y disparó indiscriminadamente contra los estudiantes.



Varios políticos del Partido Demócrata y activistas de la sociedad civil han tratado de abogar por el control de armas para evitar más tiroteos en escuelas del país, mientras que los republicanos, históricamente opuestos a medidas que limiten la compra de armas de fuego, han preferido centrar el debate en los problemas de salud mental del atacante.



Ramos no tenía ningún historial de problemas de salud mental previo al tiroteo, según las autoridades.



El de Uvalde es el tiroteo escolar más mortífero sucedido en Estados Unidos desde el de Sandy Hook, en el que murieron 27 personas, incluido el atacante, en diciembre de 2012.