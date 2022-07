"Best seller" en Chile: texto constitucional que será sometido a plebiscito es récord de ventas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“¿Me da 15 ejemplares de la propuesta constitucional, por favor?”, solicita este martes el profesor de castellano Diego Flores, de 33 años, en el mesón de la librería LOM, al surponiente de Santiago. Con el nuevo lote, ya suma 150 tomos comprados. Los regala o comercializa al precio de mercado (3,5 dólares). Media hora antes de que él llegara, otra decena de lectores se llevaron el mismo libro. Los que le siguieron, también. Lo que sucede en la librería del pintoresco barrio Concha y Toro muestra el fenómeno de ventas en que se ha convertido el texto que se plebiscitará el 4 de setiembre en Chile. El proyecto de nueva Constitución (LOM, 2022) de Chile, que se puede descargar gratuitamente en internet, es el libro de no ficción más vendido en el país, según en ranking que elabora semanalmente el diario El Mercurio.

El escritor y periodista Juan Cristóbal Peña, especializado en movimientos subversivos y la dictadura, explica que la fiebre en torno a la propuesta redactada por 154 constituyentes durante un año es “un fenómeno editorial que no se había dado jamás en Chile”. “Circulan ediciones de todo tipo: oficiales y no oficiales. Un mes antes de que la Convención entregara la propuesta final, el borrador ya se comercializó masivamente en el mercado informal”, señala.

Las copias de la original -supuestamente- se ofrecen entre zapatillas, aparatos tecnológicos y juegos para niños en las aceras peatonales del centro de la capital. También en kioscos y puestos improvisados en algunos parques. Jorge Morales, de 63 años, vende el texto a cuatro dólares. La tapa dice “borrador 3.0″, pero una cinta que la atraviesa reza: “Actualizada al 4 de julio” -fecha en la que se entregó el texto final a la ciudadanía-. Defiende que es la versión oficial y que se venden bien. “Yo ya la leí. Voy a votar rechazo”, agrega.



Para Peña, lo que hay detrás es “la expectativa que ha despertado el proceso constituyente en Chile. Primero, el interés por informarse, por tener elementos de juicio para pronunciarse de una u otra forma, pero también el ejemplar impreso de la propuesta representa una suerte de fetiche coleccionable. Un fetiche para la historia”. Un portento similar se vivió en noviembre de 2019, cuando los partidos políticos convocaron el plebiscito para definir si enterrar o no la Constitución actual, heredada de la dictadura de Pinochet. En aquella época fue ese el libro de no ficción más leído en el país sudamericano.



Cuando LOM decidió editar el texto, el mismo 4 de julio en que se puso a disposición de la ciudadanía, mandó a imprimir 1.000 ejemplares. “Ese día no teníamos mayor expectativa. Creíamos que era muy importante que se publicara, y a un valor económico, que no hubiera una barrera por el precio. La gran sorpresa fue que en unas horas se habían agotado”, narra Paulo Slachevsky, director y fundador de la editorial LOM. Imprimieron otro millar y ocurrió lo mismo. Y otro. Y lo mismo. Empezaron a imprimir de a 7.000 ejemplares. Esta semana van a alcanzar los 80.000 vendidos.

“Es muy esperanzador lo que está pasando con las ventas. Nosotros lo hicimos como una acción política a la opción del Apruebo. Había una feroz campaña hace más de un año de desprestigio al trabajo de la convención, del proceso, que consideramos que es ejemplar, con todas sus complicaciones y conflictividades. La campaña se ha manejado mucho con falsa información y es importante que la gente pueda ir al texto mismo”, afirma Slachevsky en su oficina ubicada en la segunda planta de la librería. Añade que librerías de norte a sur le han hecho encargos para comercializar el documento en regiones.



Investigan a Gobierno chileno por usar gasto público en proceso constituyente



La Contraloría de Chile (ente fiscalizador) confirmó ayer miércoles que abrió una investigación contra el Gobierno sobre el gasto público de cara al plebiscito constituyente del próximo 4 de setiembre, tras las acusaciones de "intervencionismo" de varios grupos de derecha.



El contralor, Jorge Bermúdez, explicó a los medios que esta investigación busca "determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período" y podría eventualmente derivar en acciones como "un sumario, una denuncia a otra institución o un juicio de cuentas".

Hace una semana, un grupo de diputados del ultraderechista Partido Republicano solicitó a la Contraloría investigar al Gobierno por hacer campaña a favor de aprobar la nueva Constitución, la segunda acusación de este tipo en menos de una semana contra el progresista Gabriel Boric.



Unos días antes, otro grupo de parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli (derecha) interpuso una acusación similar acusando al Ejecutivo de haber incumplido la prohibición que rige sobre la administración del Estado de hacer campaña en favor de cualquiera de las dos opciones del plebiscito del próximo 4 de setiembre.



En esa fecha, los chilenos están llamados a las urnas para decidir si desean aprobar la nueva Constitución, que empezó a redactarse en 2021, o si prefieren mantener la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que la apertura de la investigación es sinónimo de que "las instituciones funcionan", pero que su Gobierno se ha limitado a "cumplir con el mandato" que les "da la ley".



"El Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde, para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados", agregó el mandatario en declaraciones a los medios.



"Me parece que no tienen ningún asidero porque la 'prescindencia' hace referencia a no ocupar recursos públicos ni tampoco dentro del tiempo laboral para manifestarse por una opción específica y el Gobierno eso lo ha cumplido absolutamente a cabalidad", aseveró por su parte Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Chile inició el proceso constituyente como la vía política para amainar una masiva ola de protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos.



Ese año, siendo todavía diputado, Boric fue uno de los impulsores del gran pacto político que permitió abrir el camino constituyente y defendió fervientemente el cambio, aunque desde que es presidente ha moderado su discurso y asegura que "es legítimo apoyar cualquiera de las dos" opciones.



Durante meses, los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto -enfocado a engrosar los derechos sociales- pero ahora, las principales encuestas señalan una mayor preferencia ciudadana hacía mantener la ley actual.