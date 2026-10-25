Milei se ofende por declaración de Lula en relación al consumo de “carne de burro” en Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, acusó ayer sábado a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de mentir sobre el impacto del ajuste económico en Argentina, al que atribuyó que parte de la población recurriera al consumo de carne de burro, durante el último debate electoral de Brasil.

“Lula ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira”, escribió Milei en la red social X.

Milei acompañó su mensaje con una publicación del economista Antonio Aracre, quien difundió cifras atribuidas a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el consumo de carne bovina por habitante. Según esos datos, Argentina registra un consumo de 46,9 kilogramos de carne bovina por persona al año, frente a los 35,4 kilogramos de Brasil.

El comentario del mandatario brasileño se enmarca en un episodio ocurrido en abril de 2026, cuando un productor argentino puso a la venta carne de burro a un precio accesible y registró una elevada demanda.

Milei ha respaldado activamente la candidatura de Bolsonaro.

EFE