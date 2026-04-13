El hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de una pared genera conmoción en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos (Argentina). El macabro descubrimiento se dio a conocer luego de que los operarios advirtieran rastros de sangre que emanaban de uno de los muros del recinto, lo que motivó el aviso inmediato a las autoridades policiales.

Las tareas de una obra en construcción avanzaban con aparente normalidad el domingo por la mañana en un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Quirós y Moreno hasta que se descubrió un cuerpo oculto entre la cal y los ladrillos con la presunta intención de esconder un homicidio.

Alertadas de esta situación, las autoridades ordenaron demoler parte del muro, lo que permitió dar con el cadáver escondido en el interior de la estructura. Según el medio local Uno, el cuerpo estaba en el subsuelo de la edificación y la víctima podría ser un albañil de nacionalidad paraguaya que se encontraba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días y quien, aparentemente, trabajaba en esa obra.

¿Cómo encontraron el cadáver en una obra en Colón?

El cadáver fue encontrado en el hueco de una escalera y sobre él hicieron una especie de pared, cubriéndolo con cal, detalló al medio local El Entre Ríos el fiscal Alejandro Perroud, uno de los funcionarios que, por ahora, investiga el hecho como un homicidio.

En el lugar del hallazgo trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de criminalística, mientras que la investigación quedó en manos del fiscal Perroud y de Noelia Batto, que intentarán determinar cómo ocurrió el hecho y si hubo participación de terceros. De acuerdo con los medios locales, habría un posible sospechoso del presunto crimen oriundo de Buenos Aires, aunque por el momento no se brindaron detalles oficiales.

Edificio en la ciudad de Colón donde hallaron un cuerpo sin vida Foto: imagen de archivo/Google Maps

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ordenó el traslado del cadáver para que sea sometido a la correspondiente autopsia, con la que se prevé que se aclarará la causa fehaciente del deceso y el tiempo que llevaba muerto. Hasta entrada las primeras horas de este lunes aún no había sido identificada la víctima.

Un hecho similar en Córdoba

Meses atrás, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado dentro de un placard empotrado en un apartamento de la ciudad de Córdoba. El inmueble había sido ocupado días antes por un expolicía condenado a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo, de 6 años, muerto de un tiro de FAL en 2006.

El cadáver, según informó La Voz del Interior, fue encontrado por dos albañiles que habían sido contratados para realizar tareas de refacción y limpieza en el apartamento 3.º B, aparentemente por mandato de Jorge Javier Grasso, hermano del exuniformado.

Los obreros advirtieron un fuerte olor proveniente de una de las habitaciones. Al abrir un viejo placard empotrado, se toparon con el cuerpo, que estaba envuelto en sábanas, acolchados y un nylon atado con cables, con restos de cemento y cal.

Hallaron un cadáver en un placard en Córdoba: el departamento era de un expolicía condenado por el crimen de un niño Foto: La Voz del Interior

La Nación/GDA