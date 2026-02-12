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El País Mundo Argentina

Gobierno de Santa Fe levanta sanciones a policías "rebeldes" que reclamaron aumentos salariales

El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un aumento de sueldo para la Policía local y la reincorporación de los agentes que habían sido suspendidos por abandonar sus funciones para manifestarse.

El País
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12/02/2026, 03:10
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Miembros de la policía provincial de Santa Fe se reúnen frente a su sede durante una protesta en demanda de mejores salarios y condiciones, en Rosario.
Miembros de la policía provincial de Santa Fe protesta por mejores salarios y condiciones.
Foto: AFP

El gobierno de la provincia argentina de Santa Fe anunció que reincorporará a los policías que había separado de la fuerza por rebelarse para reclamar aumentos salariales y mayor atención a problemas de salud mental.

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, instó a “quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas” a que “tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario de la policía de Santa Fe”.

“Esto va a implicar obviamente que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados”, añadió.

Tras el anuncio del ministro, frente a la jefatura de policía de Rosario aún continúan las protestas con decenas de agentes policiales que hacen sonar sus sirenas, neumáticos encendidos y caravanas de patrulleros y motos que se acercan entre aplausos a la protesta.

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Patrullas policiales de la penitenciaría provincial de Santa Fe se encuentran estacionadas en su sede durante una protesta policial en reclamo de mejoras salariales.
Patrullas policiales de Santa Fe estacionadas durante una protesta en reclamo de mejoras salariales.
Foto: AFP

El gobierno había anunciado el martes que 20 uniformados habían sido suspendidos a raíz de la protesta, aunque los manifestantes sostenían que eran más de 60 los sancionados.

Además dijo que se buscará actualizar los salarios y que se trabaja para “reforzar los programas de salud mental”. Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

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