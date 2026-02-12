Gobierno de Santa Fe levanta sanciones a policías "rebeldes" que reclamaron aumentos salariales

El gobierno de la provincia argentina de Santa Fe anunció que reincorporará a los policías que había separado de la fuerza por rebelarse para reclamar aumentos salariales y mayor atención a problemas de salud mental.

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, instó a “quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas” a que “tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario de la policía de Santa Fe”.

“Esto va a implicar obviamente que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados”, añadió.

Tras el anuncio del ministro, frente a la jefatura de policía de Rosario aún continúan las protestas con decenas de agentes policiales que hacen sonar sus sirenas, neumáticos encendidos y caravanas de patrulleros y motos que se acercan entre aplausos a la protesta.

Patrullas policiales de Santa Fe estacionadas durante una protesta en reclamo de mejoras salariales. Foto: AFP

El gobierno había anunciado el martes que 20 uniformados habían sido suspendidos a raíz de la protesta, aunque los manifestantes sostenían que eran más de 60 los sancionados.

Además dijo que se buscará actualizar los salarios y que se trabaja para “reforzar los programas de salud mental”. Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes.