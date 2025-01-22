Brutal femicidio en Argentina: hombre degolló a su novia en la habitación de un hotel y huyó

La Nación/GDA

Daniel Chamorro Enzón, de 26 años, fue detenido por degollar a su pareja, Malena Micaela Soto, de 25 años, en la localidad de Lomas de Zamora (buenos aires, Argentina). El sospechoso del asesinato fue identificado a partir de las grabaciones obtenidas por cámaras de seguridad y por el aporte de la policía científica, cuyos peritos encontraron huellas en una tarjeta SUBE que estaba en el lugar del crimen. Chamorro Enzón fue aprehendido poco después del hecho y acusado de femicidio.

Tras el asesinato, el autor había escapado del lugar corriendo. Sin embargo, no pudo huir por mucho tiempo. Gracias a las cámaras de seguridad del hotel, el personal de la División Nacional de Investigación Criminal (DDI), pudo identificarlo y seguir sus movimientos hasta la zona donde se encontraba. En las grabaciones se pudo observar que a las 14.30 de ayer, el ahora detenido había ingresado en el hotel acompañado de la víctima. Tres horas después, quedó registrado en la filmación su intento de fuga, al abandonar la habitación, solo.

La llamada al 9.1.1. fue realizada a las 17.38 por la encargada del hotel, cuando el joven acababa de irse del lugar. Poco antes, insistía, nervioso, que la mujer lo dejara salir para buscar algo en su auto. Dado el carácter sospechoso de la situación, la mujer se negó en abrirle. Ante esa negativa, el acusado forzó la salida saltando una puerta lateral antes de huir corriendo.

🔹 Asesinó a su pareja en un hotel alojamiento y se escapó



El femicida de 26 años se fue saltando un paredón, estuvo prófugo y luego fue detenido en Lomas de Zamora.



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Una vez en el sitio, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entraron en la habitación 17, que la pareja había ocupado en la tarde. Encontraron a la joven, que era madre de un menor, sin signos vitales, en el cuarto de baño, con una mortal lesión en el cuello.

Las declaraciones de testigos se sumaron a las filmaciones de los sistemas de videovigilancia, y a las huellas digitales encontradas en la tarjeta SUBE de la victima, pistas que permitieron establecer la identidad del sospechoso.

Los policías, entonces, se dirigieron a la casa de Chamorro Enzón, situada en la localidad de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Durante el registro del lugar, no se logró la captura del prófugo, pero se secuestraron prendas con manchas de sangre, supuestamente utilizadas por el autor del crimen.

La búsqueda siguió hasta que los detectives recibieron un aviso sobre la posible ubicación de Chamorro Enzón. La policía desplegó una amplia vigilancia encubierta en una zona del centro de Lomas de Zamora, operativo que finalmente condujo a la detención del fugitivo, que fue aprehendido en la vía pública, entre Lucena Pereyra y Estrada.

El escalofriante mensaje de Malena Soto, la joven asesinada

ún no se ha establecido el móvil del femicidio y los investigadores intentan ahora conocer más sobre la relación que mantenían la víctima y el presunto asesino, que será indagado en la UFI N°17 de Lomas de Zamora.

En ese aspecto, los investigadores analizarán las redes sociales de la víctima en procura de pistas que perfilen la relación que sostenía con el joven acusado del femicidio. Y en ese sentido, trascendió una reciente publicación de la joven de Facebook con un mensaje que los detectives buscan descifrar: “Nací para ser libre, no asesinada”.

En ese mismo distrito se había conocido en noviembre pasado otro femicidio. La víctima en ese caso fue Candela Azoya, de 17 años.