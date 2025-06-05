Brutal crimen en Argentina: mató a su esposa y sus dos hijos, y se suicidó tirándose frente a un camión

Un hombre de 40 años mató primero a su esposa en su casa de la ciudad de Tres Arroyos, en Buenos Aires, y luego a sus dos hijos a la vera de un tramo de la ruta 228, en las cercanías de la ciudad de Necochea. Luego de cometer los crímenes intentó quitarse la vida chocando su auto contra un árbol, pero no tuvo éxito. Volvió a intentarlo minutos después arrojándose bajo las ruedas de un camión que pasaba por el lugar.

La investigación judicial se repartió en principio en dos fiscalías ya que la muerte de la mujer, estrangulada con un cable, se cometió en la ciudad de Tres Arroyos, en tanto los asesinatos de los niños y el suicidio ocurrieron en jurisdicción de San Cayetano, alcanzado por el Departamento Judicial de Necochea. Finalmente se concentrará en la primera, Unidad Fiscal N°6 de Tres Arroyos, que es donde habría comenzado la secuencia fatal.

El vehículo chocado por Fernando Dellarciprete, hombre que mató a su mujer y a sus dos hijos en Argentina. Foto: Diario Necochea.

El caso se conoció a mitad de la tarde del miércoles. Según consignó el Diario Necochea, la Policía llegó a la casa de la pareja alertados por familiares que estaban preocupados al no poder comunicarse con ninguno de sus integrantes. Una vez allí encontraron el cuerpo de la madre de los niños, Rocío Villarreal, con signos de haber sido estrangulada con el cable de una veladora.

El padre de la familia, Fernando Dellaciprete, huyó de la escena con sus dos hijos en auto. Comenzó su huida de camino al sur argentino por la ruta 228. En algún momento del trayecto mató también a sus dos hijos, de cuatro y ocho, arrojó los cuerpos a una zanja e intentó quitarse la vida chocando su auto con un árbol. No tuvo éxito y terminó suicidándose tirándose frente a un camión que circulaba por la ruta.

La Policía encontró primero el cuerpo del hombre en la ruta, y a pocos metros, halló el auto del hombre chocado contra el árbol. Cerca de allí estaba la zanja en dónde estaban los cuerpos de los niños.

De acuerdo al diario Necochea, "no se habían registrado denuncias previas por violencia de género entre la pareja".

Con información de La Nación/GDA