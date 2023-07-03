A un mes de la desaparición de Cecilia: "No tengo ni un pedacito de ella para llorarla", dijo su madre

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Pasó un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, crimen que primero conmovió a la ciudad del Chaco (Argentina) y luego al resto del mundo. Sus familiares y vecinos volvieron a marchar este domingo para pedir justicia y verdad. Esta vez, la multitud colocó cintas en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes.

La convocatoria al “abrazo interprovincial” salió desde el barrio “Los Pescadores” para cruzar el puente Belgrano, que une a las dos provincias. Familiares de victimas de violencia de Corrientes hicieron el mismo recorrido a la inversa. Al igual que sucedió en las otras marchas, la madre de Cecilia, Gloria Romero pidió llevar algo rosa, el color favorito de su hija. Esta vez, especialmente telas, cintas o pañuelos para dejar en el puente “en símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Gloria cruzó el puente en auto para ir a abrazar a las madres de Corrientes. Después, volvió caminando. Aunque la consigna era esperarla del lado chaqueño, la gente comenzó a caminar por el costado del puente, llegando casi hasta la mitad para dejar sus banderas o cintas rosas atadas a las barandas. Para no cortar la ruta nacional 16, durante el cruce, la policía caminera de Chaco armó cordones, intentando ordenar el tránsito.

Vestida con una remera de argentina con la cara de su hija en blanco en negro y una estrella rosa, Gloria hizo el último tramo corriendo. Al llegar, se subió al escenario ubicado en la plaza del barrio y dijo: “¿Vieron que en 15 días se resolvió todo? Que hay prisión preventiva. Vieron que cuando la Justicia quiere hacer las cosas, las hace. Pero ¿por qué se hizo esto? Porque está la prensa”.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski Foto: Mariano Páez/La Nación/GDA

Y siguió: “La Justicia tiene que ser para todos, porque sino es un privilegio. Que no me vengan a agarrar de bandera ahora que la Justicia es rápida. ¿Cuándo algo se hizo acá en el Chaco en tiempo récord?”.

Después, apuntó contra el gobernador Jorge Capitanich, a quien calificó como el “papá de la mafia” y el padrino de la familia Sena. Todos los acusados por el femicidio de su hija pertenecen al clan Sena. A César, su pareja, lo acusan de homicidio premeditado triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas. A Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados al gobernador y cuyas caras hasta el día que los detuvieron estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador, de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas. A los cuatro colaboradores de la familia detenidos, de encubrimiento agravado.

“¿Vieron que no hay piquetes? Llevan 28 días sin piquetes, está limpia la Ciudad. Entonces, ¿Quién es el papá de la mafia acá?”, se preguntó Gloria. Y siguió: “Yo no tengo nada que ver con la política, pero tengo todo que ver con Capitanich. Lo que pasa es que tu ahijado decía que vos eras el padrino. Cada vez que se ponía lindo para ir a verte decía voy a ver al jefe”.

También se refirió a quienes viven en casas del barrio Emerenciano y le exigió al gobernador que entregue las escrituras de esas propiedades para que dejen de ser “rehenes” del movimiento que dirigía Emerenciano.

Marcha por Cecilia en el puente Chaco-Corrientes Foto: Mariano Páez/La Nación/GDA

“Mi hija cumple 29 años ahora, el 3 de agosto, y yo no tengo ni un pedacito de ella para llorarla. No vengan ahora a colgarse la bandera de la Justicia independiente porque si el caso se esclareció en 21 días es porque estaban acá los medios. ¿Cuántos otros casos que no hay no se esclarecieron?”, sostuvo Gloria.

La madre de Cecilia dijo que no cejará en su reclamo y que le dará su voz a otros crímenes que demandan justicia. “Yo te los voy a descubrir todos porque van a venir abogados de todos lados. Yo no voy a ser política”, afirmó, en alusión al mandatario peronista. “Te voy a poner abogado tras abogado, tras abogado”, agregó.

En ese sentido, Gloria repitió varias veces que no imitará la modalidad de los grupos piqueteros, actividad por la cual son conocidos los Sena, que se manifestaban a diario en las calles y rutas de esta provincia. “No voy a cortar rutas y las cosas se van a hacer bien”, enfatizó.

“Acá hay una mamá que tiene huevos”, afirmó y las cerca de 300 personas que la escuchaban le respondieron cantando: “No estás sola”. Al igual que en las otras marchas, detrás suyo, se acumulaban familiares de otras víctimas. Se iban turnando para subir al pequeño escenario montado en medio de la plaza en la entrada del barrio identificado con un pez de metal. Detrás de la escultura, por las calles de barro, asomaban precarias construcciones bajas, algunas adornadas con pañuelos rosas.

Estaba presente Verónica Camargo, la madre de Chiara Páez, que tenía 14 años recién cumplidos cuando su novio, Manuel Mansilla, de 16 casi 17, la mató en Rufino, Santa Fe. La muerte de Chiara fue el puntapié inicial, allá por 2015, del movimiento #NiunaMenos. También la acompañó en el escenario Fabiana Morón, la madre de Julieta Del Pino, la joven de 19 años de Beravebú –una localidad al sur de la capital santafesina- que volvía a su casa de trabajar en bicicleta y nunca llegó porque fue interceptada por Cristian Romero, de 28 años, con quien había tenido un vínculo sentimental.

Fernanda Benítez reclamó por su hijo desaparecido en Ezeiza. Un hombre que había perdido a su hija también apuntó contra el gobernador. “No tenemos nada, no tenemos ambulancias. Que arme su valija y se vaya”, dijo. Lo aplaudieron y respondieron: “Que se vayan todos”. La convocatoria, sin embargo, fue menor a otras marchas.

También subieron al escenario las madres protectoras de víctimas de abusos en el impenetrable. “Si a Gloria le costó gritar Justicia desde la Capital, más aún cuesta desde el Impenetrable”, dijeron mientras levantaban su bandera roja. La jornada cerró con espectáculos de danza y demostraciones artísticas.