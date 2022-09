Amigo de atacante de Kirchner dijo que "su intención era matarla" y pensaba comprarse un arma hacía meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un amigo de Fernando Andrés Sabag Montiel, el brasileño de 35 años que anoche gatilló una pistola cargada contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner y luego fue arrestado, brindó este viernes una entrevista televisiva en la que dio detalles acerca de la personalidad del agresor.

En este contexto, reveló que el hombre le contó hace 10 meses que tenía pensado comprar un arma. “¿Sentís que (Sabag Montiel) quiso realmente matar a Cristina Kirchner?”, le preguntaron en Telefe a Mario, amigo del brasileño, a lo que este contestó: “Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes”.



Tras ello, Mario contó que el detenido, a quien conoce desde la adolescencia, decía “entender de manejo de armas”, una afirmación que él siempre descreyó. “Según él, siempre tuvo fierros y se iba a disparar al campo, pero como lo teníamos de mitómano medio que lo dejábamos hablar”, señaló.



Hoy en #ALaBarbarossa en exclusivo: 🎤habló el mejor amigo del atacante de Cristina Fernández de Kirchner 🎤 ¡Mirá más en https://t.co/VAywuDP5b4! pic.twitter.com/TDNvbDzXJV — telefe (@telefe) September 2, 2022

En ese momento, la periodista Nancy Pazos le llamó la atención por la frase lanzada anteriormente. “Te quiero decir algo, porque hay cosas que no podemos dejar pasar en este momento. Recién dejaste pasar como que ‘lamentablemente’ no había practicado, casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la mataran a la vicepresidenta”, le dijo, a lo que el joven replicó: “Y... por ahí significaría menos impuestos”.



Poco después, el joven insistió en su postura.“(Si Kirchner hubiese sido asesinada) la convertían en mártir, iba a salir en los libros de historia y zafaba de todas las causas, así que menos mal que no le tiró”, sostuvo.

“Se estaba preparando para este momento”



En otro tramo de la entrevista, Mario habló sobre el vínculo que mantiene con el agresor y al analizar los recientes cambios en su aspecto físico aseguró: “Se estaba preparando para este momento”.



El hombre contó que cuando vio las imágenes del intento de asesinato contra la vicepresidenta en la televisión le llamó la atención que su amigo, al que no veía hacía tiempo, “estaba completamente cambiado y como era en la adolescencia, cuando estaba completamente prolijo”. “Atando cabos, yo creo que se estaba preparando para este momento. Sabía que iba a salir en la tele y sabía que iba a ser detenido, no tengo ninguna duda de eso”, conjeturó.



Más tarde, indicó que si la Policía revisa las cámaras de seguridad de la avenida Nazca “va a verlo con aspecto de ciruja" con "pelo y barba larga y pantalón desabrochado”. “La última vez que lo vi fue hace 10 meses, cuando estaba yendo a la villa a comprar un arma, pero no puedo decir si es la misma que uso anoche”, añadió.



Con relación a su personalidad, dijo que el atacante “tenía tendencia al alcoholismo”. También dijo que era “solitario” y “siempre sufrió bullying”, y evaluó que el ataque de anoche “era de esperar porque ya no tenía nada que perder”.



“Siempre fue un paria y un marginado de los grupos, entonces era de esperar. No sé si en este nivel, pero era de esperar. Cuando más represión, más revolución. Ya no tenía nada que perder”, afirmó y concluyó: “De tanto abuso que ha sufrido, él explotó”.