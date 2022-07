“Que esté a la altura”, dijo la Sociedad Rural a superministro Sergio Massa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el acto de la 134 edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Argentina de ayer, el presidente de la Sociedad Rural de ese país (SRA), Nicolás Pino, le pidió al designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, que “genere la confianza” para superar la crisis actual.

En un discurso que duró 40 minutos, el dirigente combinó referencias al contexto económico, la situación del campo, las retenciones, de las cuales subrayó que “son ilegales” y el déficit fiscal.

Fue aplaudido en varios tramos, como cuando dejó un mensaje, aunque sin nombrarla, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al quejarse de los ataques a la propiedad privada, y cuando pidió la liberación para los mercados de los productos del sector. “Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación que atraviesa el país”, expresó.

Malestar

Tras conocerse que Massa pasaba a controlar Agricultura, en el campo surgió el malestar por la degradación de esa cartera eventualmente al rango de Secretaría.



En rigor, Pino rechazó la baja de la categoría del organismo agrícola. “Queremos decirles: el sector agropecuario es lo suficientemente importante como para mantener el rango ministerial”, apuntó.



El marco en que transcurrió el acto fue imponente, con tribunas colmadas. En el palco se los vieron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el exembajador en España, Ramón Puerta; el exembajador en China, Diego Guelar; la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina) y los dirigentes de otras organizaciones agrarias.



El presidente de la Rural fue duro con la política del gobierno hacia el campo. “El gobierno intervino en las exportaciones de carne, provocando que cayeran un 11% en el último año. Pero, paradójicamente, y bajo el pretexto de proteger con precios bajos el consumo de la población, lo que consiguieron fue hacer subir esos precios, impulsados por la falta de soluciones verdaderas para erradicar la inflación creciente”.



Apuntó que “la inflación no se baja con controles de precios”. Y añadió: “Se baja eliminando el mal gasto del Estado”. Después indicó que tras la intervención sobre la carne vacuna, el consumo cayó “a un piso histórico” con “un reflejo directo del deterioro del salario”.

"El campo brinda solidez productiva para el quehacer de cualquier gobierno".

“Por otra parte, el Estado volvió a intervenir en los mercados agropecuarios. Este hecho, sumado a los efectos que genera la brecha cambiaria que padecemos, se convierte en un deterioro que crece día a día, reduciendo los ingresos reales de los productores, que terminan cobrando menos de la mitad de lo que su producto vale internacionalmente”, dijo.



El año pasado, el gobierno aplicó un cepo total a las exportaciones de carne vacuna, luego cuotificó las ventas al 50% y ahora tiene en vigencia una veda para siete cortes populares. Pero, además, ejerce un control sobre el trigo y el maíz con “volúmenes de equilibrio”, esto es toneladas que los exportadores no pueden superar.

Enfrentados

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández embistió sobre el campo al decir “guardan US$ 20.000 millones cuando los necesita el país”. Y Pino trajo el tema al discurso: “Parece mentira que nos hayan acusado de especuladores. El rol de especulador es del Estado. Además de su lamentable intervención en los mercados, el Estado aumentó los porcentajes de derechos de exportación, llamados comúnmente retenciones”, señaló.



“A los gobernantes de hoy les decimos: no intenten más distraernos. Las trabas a la exportación, los cupos y el resto de sus medidas intervencionistas, sólo generan caída de la inversión y de la producción sin ningún beneficio para la tan nombrada mesa de los argentinos”, expresó.



La Rural también hizo hincapié en lo que el Estado recaudó por derechos de exportación desde 2002: la cifra da US$ 130.000 millones, que comparó por su monto con el Plan Marshall. Pino cuestionó que pese a esa recaudación no hubo mejoras en aspectos claves.



Recordó que la agroindustria es el mayor sector económico de Argentina, con un peso del 15% en el PIB y aportando 7 de cada 10 dólares que el país exporta. “Es el campo el que brinda la solidez productiva indispensable para el quehacer de cualquier gobierno”, sostuvo el presidente de la SRA.