Alerta roja en Santiago de Chile por tormentas eléctricas, granizo y cortes de luz masivos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) emitió alerta roja este martes para la Región Metropolitana, en la que se encuentra la capital Santiago, en medio de las fuertes lluvias que se registran en la capital del país.

Diversos sectores de Santiago, especialmente en el centro y este de la ciudad, reportaron caída de granizo y tormentas eléctricas desde la tarde de este martes, con una previsión de lluvias que puede prolongarse.

"Están activadas todas las instituciones de emergencia para que puedan acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas (...) está todo el aparato de emergencia atento y trabajando en esta situación de clima", informó en un punto de prensa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Suspensión de transporte y daños en el Metro de Santiago

Las autoridades reportaron que el tren subterráneo (Metro) en algunas estaciones de su principal línea está impedido de ofrecer un normal funcionamiento, dejando estaciones abiertas solo para la salida de pasajeros y al menos el cierre total de una de ellas.

Los fuertes vientos también ocasionaron el desprendimiento de infraestructura liviana en la terminal de buses, en Estación Central, en el centro de la ciudad.

"Lo que nos preocupa siempre y nos interesa es que la afectación a las personas sea la mínima posible y que puedan contar con toda la información disponible, de manera oportuna, para que las decisiones que se tomen sean las mejores y el retorno a casa sea más seguro", añadió.

Miles de hogares sin energía eléctrica y zonas afectadas

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que hay más de 36.000 hogares sin luz, siendo las comunas del noroeste y oeste de Lampa y Pudahuel las más afectadas, con más de 6.000 y 2.000 clientes sin suministro, respectivamente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por su parte, lanzó una alerta meteorológica en toda la zona central del país (desde Coquimbo hasta Biobío).

Declaran alerta roja en la región de Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica Elvis González/EFE

Chile actualmente está siendo afectado por fuertes lluvias en la zona centro-sur del país, que el jueves pasado produjeron un aluvión que afectó al sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, al este de la capital chilena, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

El temporal -influido por el fenómeno de El Niño- comenzó, no obstante, a mediados de este año dejando al menos 16 personas fallecidas por un balance de más de 3.000 damnificados, producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

EFE