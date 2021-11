Los alemanes estarán "vacunados, sanados o muertos" para finales del invierno, aseguró el ministro de salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El titular de Sanidad alemán en funciones, Jens Spahn, alertó hoy a los no vacunados del peligro real de morir de covid-19, al tiempo que la canciller saliente, Angela Merkel, urgió a tomar medidas drásticas ante la evolución "dramática" de la pandemia en el país.

"Probablemente, al final de este invierno, prácticamente todos en Alemania, como se ha dicho ya de manera cínica, estarán vacunados, sanados o muertos", dijo el ministro en una rueda de prensa para abordar la campaña de refuerzo con las vacunas basadas en la tecnología mRNA.

El jefe del grupo de investigación de inmunología infecciosa y vacunas de la clínica universitaria berlinesa de la Charité, Leif Erik Sander, subrayó que "la inmunidad a través de la infección no es realmente una alternativa a discutir" y conduciría sólo a una saturación del sistema sanitario y a más olas.



Aún así, Spahn reiteró su escepticismo ante la posibilidad de una obligatoriedad de la vacuna, debate que se ha abierto en Alemania ante la insuficiente tasa de vacunación, una de las más bajas de Europa, con apenas el 70,5 % de la población vacunada, el 68,0 %, con la pauta completa.

De lo que se trata ahora, insistió, es de romper la cuarta ola y "ninguna vacuna obligatoria rompe esta ola", dijo.

Reducción de contactos, la única opción para romper la cuarta ola

Lo única opción ahora es reducir contactos, una acción decidida por parte del gobierno y administrar dosis de refuerzo de la vacuna, aunque éste último punto no vaya a hacer de inmediato la diferencia, agregó.



Spahn habló, no obstante, de una "obligación moral" y "solidaria" en lo que respecta a vacunarse, y reiteró que en este caso no se trata de una decisión personal.



"Estamos ante una situación altamente dramática. Lo que está en vigor ahora, no es suficiente", advirtió por su parte la canciller en la reunión de la presidencia de la Union Cristianodemócrata (CDU), según informaciones de los medios, que se remiten a fuentes internas de la sesión.



El secretario general de la CDU, Paul Ziemiak, afirmó por su parte, al término de la reunión, que en ésta se había alertado de que la evolución de la pandemia aboca al país a "una situación como no habíamos conocido hasta ahora".

Aceleración de la campaña de vacunación por las dosis de refuerzo

Por otra parte, Spahn celebró la aceleración de la campaña de vacunación, al menos en lo que respecta a las dosis de refuerzo, mientras la administración de primera dosis parece estancada.



Aseguró que Alemania, con hasta 50 millones de dosis de las vacunas de Moderna y BioNTech/Pfizer garantizadas hasta finales de año, tiene suficiente para primeras dosis, completar pautas y administrar la de refuerzo.



Alemania cuenta con administrar entre 25 y 30 millones de dosis de refuerzo hasta final de año y espera poder vacunar al 50 % de los menores de entre 5 y 11 años tan pronto como la Autoridad Europea del Medicamento lo autorice y lleguen, en torno al 20 de diciembre, los primeros 2,4 millones de dosis.



En tanto, una encuesta del semanario "Spiegel" realizada entre el 19 y el 22 de noviembre por el instituto demoscópico Civey revela que el 72 % de la población está a favor de hacer obligatoria la vacuna contra el coronavirus, frente al 20 % que rechaza esta opción, un resultado que se corresponde con la tasa de vacunación.



La incidencia marcó hoy un nuevo récord en Alemania, con 386,5 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 372,7 ayer, 303 hace una semana y 95,1 hace un mes.



Las autoridades sanitarias notificaron 30.643 nuevas infecciones en 24 horas y 62 muertos, mientras la cifra de casos activos se dispara a 637.200.



La tasa acumulada de ingresos en siete días se sitúa actualmente en Alemania en 5,28 por cada 100.000 habitantes, y la ocupación en las ucis de pacientes con covid-19 es del 16,7 % de camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.